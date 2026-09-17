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中央統籌稅款前八月6,463億、達成率73％優於預期 超徵紅包可樂觀期待

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

中央統籌分配稅款執行情形優於去年同期。財政部國庫署官員表示，115年度中央統籌分配稅款截至8月底累計實收6,463億元，較全年原估收入8,841億元已達73％，執行進度高於114年度同期的63％，整體執行情形優於預期。今年地方政府是否還有超徵紅包？官員透露，可以「樂觀期待」。

財政部國庫署表示，115年度截至8月底，中央統籌分配稅款累計實收6,463億元，已達全年原估收入8,841億元的73％，高於114年度同期63％的預算達成率。其中，所得稅及營業稅達成率分別達70％及74％，貨物稅則為64％，皆比去年同期更高。

依《財政收支劃分法》第8條規定，中央統籌分配稅款的來源，包括所得稅總收入11％、貨物稅總收入10％，以及營業稅總收入扣除稽徵經費1.5％及依法提撥統一發票給獎獎金3％後的全數營業稅收入。

國庫署官員表示，從今年前8個月各稅目執行情形來看，所得稅及營業稅表現相對較佳，預算達成率分別為70％及74％，均已達全年原估收入的7成左右；貨物稅預算達成率則為64％。其中，貨物稅今年1至8月達成率高於114年度同期的57.41％，執行率較去年同期提升。

官員指出，統籌稅款的屬性是地方政府受分配的稅課收入，因此年度執行期間，會參酌稅款實際收入情形按月辦理撥付，但通知分配數並非全年最終撥付數，後續仍以實際收入數為依據。也就是說，若當月實際收入數高於平均撥數，會按照平均撥數辦理；若實際收入數低於平均撥數，則依實際收入數撥付，相關差額再視後續實際收入情形辦理。

官員解釋，115年度12個月執行完畢後，將整理全年實際收入數。如果實際收入數超過原先通知分配數，超出部分仍會按照實際收入數撥付，國庫署將於116年度1月中旬預算整理期間結束後，整理115年度實際收入數，並就實際收入數與已撥付數之間的差額，於隔年1月辦理撥付。

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