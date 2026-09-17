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借據也救不了！老闆從自家公司拿錢稱「借款」 遭補稅2,622萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部強調，公司依法成立後就是獨立法人，公司財產不能直接視為股東個人財產。聯合報系資料照
財政部強調，公司依法成立後就是獨立法人，公司財產不能直接視為股東個人財產。聯合報系資料照

老闆從自己公司拿錢，只要留下借據，就能算是「借款」嗎？一名公司負責人與配偶陸續從自家公司取得大筆資金，主張只是股東向公司借款，甚至提出借據、還款紀錄佐證，但因前後說法不一、公司帳載也對不上，加上借據缺乏利息、擔保及還款期限等一般借貸常見內容，最終仍不被國稅局採信，最初遭補稅高達2,622萬餘元。

資料顯示，這家公司108年間分別匯款5,650萬餘元給負責人、1,624萬餘元給其配偶；此外，公司還以自有資金代負責人支付6,800萬元，用來購買另一名股東持有的50%股權。國稅局調查後，認為部分資金並非真正借貸，而是負責人及配偶無償取得公司資金所產生的經濟利益，因此列為「其他所得」課稅。

負責人不服，主張相關款項都是向公司借來的，並非公司無償贈與，而且部分款項後來也已經還給公司，陸續提出借款契約、借據、借還款明細及匯款紀錄，希望證明雙方確實存在借貸關係。

不過，國稅局調查發現，當事人對資金性質的說法多次改變。一開始主張是股東向公司借款，之後又提出股東往來分類帳，稱部分款項是公司還款給股東，後續又再提出股東向公司借款的借據及還款紀錄。

帳務資料也出現落差。當事人後來提出的公司股東往來分類帳，期末餘額為2,075萬元，但公司當年度申報營利事業所得稅的資產負債表中，股東往來卻是0元，兩者並不一致。

財政部也注意到，這些資金動輒數千萬元，如果確實屬於公司與股東間的借貸，照一般交易常情，理應留下較完整的借貸條件。然而當事人提出的借據未約定利息、擔保，部分甚至沒有明確還款期限，加上當事人長期擔任公司負責人，公司後來也由其家族持有，對公司資金及帳務具有高度掌握能力，因此現有證據仍不足以證明這些資金確屬一般借貸。

財政部強調，公司依法成立後就是獨立法人，即使公司只有一名股東，公司與股東仍是不同的權利義務主體，公司財產不能直接視為股東個人財產。換句話說，即使是自己經營、自己持有的公司，把公司資金轉到個人名下，仍須釐清背後究竟是薪資、股利、借貸或其他性質，不能因為公司是自己的，就任意調度而不留下完整證明。

不過，這也不代表公司借錢給股東一定會被課所得稅，關鍵仍在於能否證明借貸關係確實存在。若大筆資金往來僅有事後補立的借據，且說法、帳務紀錄及資金流向彼此矛盾，即使主張日後已經還款，仍可能無法取得稅捐機關採信。最終財政部駁回訴願，維持復查決定。

國稅局 老闆 配偶

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