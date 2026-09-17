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夫妻海外所得逾4,650萬元 免稅門檻只能扣一次喊「婚姻懲罰」遭駁

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
該對夫妻不服，認為兩人都有海外所得，結婚後卻因合併申報只能扣一次，形同「婚姻懲罰。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
該對夫妻不服，認為兩人都有海外所得，結婚後卻因合併申報只能扣一次，形同「婚姻懲罰。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

夫妻都有海外所得，最低稅負的免稅門檻能不能一人算一份？一對夫妻與子女2024年海外所得合計逾4,650萬元，計算最低稅負時，全戶只能扣除750萬元門檻。夫妻不服，認為兩人都有海外所得，若是單身可各自享有750萬元門檻，結婚後卻因合併申報只能扣一次，形同「婚姻懲罰」，主張應可扣除1,500萬元，但遭財政部駁回。

這戶家庭2024年度綜合所得稅申報，包括夫妻及一名子女的海外營利、財產交易所得共4,650萬8,895元，加計綜合所得淨額298萬3,281元後，基本所得額達4,949萬2,176元。

依2024年度規定，個人基本所得額超過750萬元，就要進一步計算最低稅負。因此國稅局以4,949萬餘元扣除750萬元後，再按20%計算，核定基本稅額839萬8,435元。

夫妻對此不服，認為夫妻兩人都有海外所得，卻因結婚後必須合併申報，只能共用一個750萬元門檻；相較之下，若兩人都是單身，原本可以各自適用750萬元門檻，因此主張夫妻合併申報應可扣除1,500萬元，否則將因婚姻身分承受不同稅負，違反租稅公平及平等原則。

財政部對此則解釋，最低稅負制的750萬元並非一般綜所稅中的「每人免稅額」，而是以「一申報戶」為單位適用的門檻。因此，夫妻及受扶養親屬若在同一申報戶，即使夫妻兩人都有海外所得，仍是合併計算基本所得額，並由整個申報戶扣除一次750萬元。

財政部也表示，最低稅負制主要是讓所得較高、但因租稅減免而繳納較低稅負的申報戶，仍負擔一定程度的基本稅負，其制度目的與綜所稅免稅額、標準扣除額及列舉扣除額不同，因此認為並無婚姻懲罰問題。

最終財政部認定，國稅局以全戶基本所得額4,949萬餘元扣除750萬元，再按20%計算基本稅額，並無不合，因此駁回夫妻訴願。

免稅 夫妻 財政部

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