媽媽過世26天爸爸也走了「5年內繼承」仍要補稅近百萬

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前5年內繼承、且已納遺產稅的財產，可不計入遺產總額。不過，一名母親過世僅26天，父親也隨後離世，父親才剛繼承的遺產，最後仍被計入自己的遺產課稅，家屬因此遭補徵91萬餘元遺產稅。

這起案件中，母親於2021年8月29日過世，留下23筆、約2,295萬元遺產，扣除免稅額及相關扣除額後，遺產淨額及應納遺產稅均為0元。

父親依法取得母親遺產的1/5應繼分，但母親過世僅26天，父親也隨後死亡。家屬申報父親遺產稅後，又主動補報這筆五分之一應繼分，國稅局因此將父親遺產總額由約3.27億元提高至3.31億元，最終再補徵91萬8,171元。

家屬不服，認為母親的遺產已依法完成申報，只是應納稅額為0元，也應視為已完成納稅義務，適用「5年內繼承財產不計入遺產總額」規定。

不過，財政部認為，這項規定是為避免同一筆財產短期內連續繼承、重複課徵遺產稅，因此前一次繼承必須確實繳過遺產稅。母親的遺產因未達課稅標準，應納稅額為0元，不符合「已納遺產稅」要件，因此父親繼承的五分之一仍須計入遺產。

家屬也主張，父親在母親過世26天後就死亡，當時仍在法定3個月的拋棄繼承期間，希望由下一代代替父親拋棄繼承。若父親當時完成拋棄，這五分之一應繼分就不會先進入父親名下，之後也不會成為父親的遺產。

但財政部指出，繼承自被繼承人死亡時即發生，且拋棄繼承具有一身專屬性，後續繼承人不能事後代替死者辦理。因此，父親取得的五分之一應繼分仍須計入遺產總額，最終維持補徵91萬8,171元，並駁回家屬訴願。