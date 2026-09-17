外商列報境外費用 免驗證

財政部昨（16）日發布解釋令，放寬外商在我國境內固定營業場所申報所得稅，列報境外發生成本、費用證明文件，未來只要提示經國外總公司所在地合格會計師簽證的總公司財務報告，即可據以認定，免再經我國駐外館處驗證，簡化申報程序，並降低外商稅務遵循成本。

財政部表示，依過去函釋，外國營利事業在我國境內從事設計、包工或其他工程，或國外總公司直接在我國境內提供勞務，如申報所得時列報境外發生成本、費用，除須提示載有境外成本費用計算及分攤等資料的國外總公司財務報告，還須經駐外館處驗證，才能據以認定成本費用。

財政部解釋，過去辦理驗證程序較為繁瑣，且驗證主要是確認境外文書的形式效力；隨著國際化程度提高，取得國外資訊能力提升，加上會計環境變遷，實務上經國外總公司所在地合格會計師簽證的財務報告，已足供稽徵機關審認，此次解釋令主要刪除財務報告「應經駐外館處驗證」規定。

財政部表示，此次放寬可省去原有驗證程序，達到簡政便民效果。