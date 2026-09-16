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繼承股票可以拿來抵遺產稅？股價漲跌計算方式差很多

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
繼承人若有股票抵繳需求，要留意股價變化。聯合報系資料照
繼承人若有股票抵繳需求，要留意股價變化。聯合報系資料照

家人留下股票，碰上要繳遺產稅時，若要拿股票抵稅，得看股價漲跌。台北國稅局提醒，如果申請抵繳時股價上漲，股票有機會全額抵繳遺產稅；但若股價已跌破被繼承人死亡日的收盤價，可抵繳金額可能受到限制，剩下的稅款仍得另外籌現金繳納。

依規定，遺產稅應納稅額在30萬元以上，納稅人如果確實有現金繳納困難，可在繳納期限內，就現金不足部分，申請以遺產中的上市、上櫃股票抵繳。

不過，股票抵稅並不是直接按照申請當天的市價計算，而是以這筆股票原本核課遺產稅的價值為準，申請抵繳當天的股價高低，也會影響能抵多少稅。

台北國稅局表示，如果申請抵繳日的股票收盤價，高於被繼承人死亡日收盤價，可以按死亡日收盤價計算抵繳價值，用股票全額抵繳遺產稅。

但如果申請抵繳時股價已經下跌，而且低於死亡日收盤價，就不是想拿多少股票抵、就能抵多少，而是要依這筆股票占全部課徵標的物價值的比例，計算可抵繳上限。

舉例來說，小明死亡後留下5,000萬元遺產，核定遺產稅300萬元，但沒有留下現金或存款。其中包括100萬股A公司股票，死亡日收盤價每股40元，計入遺產的股票價值為4,000萬元。

如果繼承人申請抵繳時，A公司股價漲到45元，高於死亡日的40元，只要拿出7.5萬股，以每股40元計算，就能抵掉全部300萬元遺產稅。

反過來，如果申請時股價跌到35元，由於股票原核課價值4,000萬元，占全部課徵標的物價值5,000萬元的八成，因此300萬元遺產稅中，最多只能以股票抵繳240萬元。按死亡日每股40元計算，須拿出6萬股抵繳，剩下60萬元仍得另外繳納。

也就是說，繼承股票雖然可以拿來抵遺產稅，但股價下跌時，可能出現手上明明有股票，卻不能全部拿來抵稅的情況，繼承人若有股票抵繳需求，除了留意股價變化，也應在繳納期限前提出申請，以免逾期遭加徵滯納金及利息。

遺產稅 股票 繼承

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