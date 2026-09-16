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查手機、禁出境還免告知！中國出入境新規引恐慌 律師：遭拘留別輕信「關係撈人」
近期大陸公布新的《國務院關於出境入境管理的規定》，將於 9月15日起正式施行，相關出入境管理與限制措施引發不少討論，也讓近期赴陸的台灣民眾更加關注自身可能面臨的法律風險。
新規有哪些值得注意的地方？
新規定將「國家、產業、技術」等因素納入限制出境的相關規範，擴大限制出境的事由。
出入境管理將不再只是確認身分及證件，相關人員在特定情況下，也可能要求提供文件、甚至電子資料。涉及可能影響國家安全等情形，甚至可以不告知當事人禁止出境的理由。
萬一被拘留，家屬第一時間該怎麼辦？
首先應確認究竟是哪一種形式的拘留，法律程序與後續處理方式並不相同。
例如進入刑事程序後，家屬通常無法直接探視當事人，此時，委任具大陸執業資格的律師進行會見，便成為掌握當事人狀況、了解案情及提供法律協助的重要途徑。
家屬也應儘速整理當事人姓名、台胞證、最後所在地及聯絡時間等資料，並可同步聯繫海基會尋求協處，切勿輕信「有關係可以撈人」等說法。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
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