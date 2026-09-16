離婚報子女免稅額 留意順序

財政部南區國稅局提醒，離婚夫妻各自報稅，若同時列報扶養同一名子女，國稅局將依「雙方協議、監護權登記、同居天數、實際扶養事實」四順序依序認定，雙方若能自行談妥由誰申報，國稅局將優先依協議認定；若談不攏，才會進一步看監護權等條件。

在申報綜所稅時，夫妻離婚後小孩跟誰、扶養費誰出得多，未必能決定由誰在報稅時列報子女免稅額。

南區國稅局表示，夫妻離婚後各自辦理綜合所得稅結算申報，如果雙方都列報扶養同一名子女，首先會看雙方是否已有協議。若有協議，就依約定由其中一方列報。

如果雙方沒有共識，第二步才看監護權登記，由監護登記的監護人，或未成年子女權利義務行使負擔登記，也就是一般俗稱取得監護權的一方列報。

若仍無法依上述方式認定，接下來就會比較課稅年度內，父母哪一方與子女實際同居的天數較長，由同居時間較長的一方列報。最後則是回到實際扶養事實，依雙方提出的相關證明，判斷誰是實際或主要扶養人。

而實際扶養又該如何認定？國稅局表示，會綜合觀察多項事實，包括誰負責子女日常生活起居、飲食、衛生照顧及人身安全；誰負責管理或陪同完成國民義務教育、其他才藝學習並支付相關學費；以及誰實際負擔大部分扶養費用等。

如果被扶養者已成年，也可提出成年子女出具的課稅年度受扶養證明，作為認定依據。

舉例來說，小華與小花（皆為化名）在2024年間離婚，由小花取得未成年子女監護權，到了2025年度綜合所得稅結算申報時，小華、小花卻都列報扶養同一名子女，雙方離異後，也沒有辦法針對免稅額由誰列報達成協議。

國稅局在查核過程中，小華主張自己有負擔小孩的費用，並提出支付學費及扶養費等資料，不過，由於雙方沒有協議，而小花是該名未成年子女權利義務的行使負擔人，因此依認定順序，最後仍由小花列報子女免稅額。