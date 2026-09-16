會計師執業邊界 三大鬆綁

會計師執業邊界再放寬。金管會已修正《會計師法》，除鬆綁永續資訊確信助理資格，也明定會計師可擔任遺產管理人，並開放特定條件下兼任公營事業董監事，擴大人才與業務運用空間。

證期局副局長黃厚銘昨（15）日說，隨永續資訊確信案件增加，查核內容已不只侷限財務數字，還可能涉及溫室氣體盤查、人力資源等跨領域資訊，因此增訂永續資訊確信助理人員資格。

現行會計師助理資格主要仍以會計、審計背景為主，未來將由會計師公會研擬可納入哪些跨域專業人才，再報主管機關核定。換言之，未來永續資訊確信團隊，有望進一步納入環境、碳盤查等專業人才。

第二項鬆綁則是把遺產管理人寫進會計師法。現行民法並未限定遺產管理人資格，會計師原就能依概括業務範圍承接，此次修法是明文列入。

第三項則是放寬會計師兼任「公營事業」董監事。