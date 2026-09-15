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同樣都是給兒子5,600萬元 富爸爸買房比送錢省468萬贈與稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
現金與不動產的贈與價值認定方式不同。（圖取自Unsplash / Tierra Mallorca）
現金與不動產的贈與價值認定方式不同。（圖取自Unsplash / Tierra Mallorca）

昨日一則爸爸幫未成年子女買下5,600萬元豪宅的消息引發熱議，不過，真正值得注意的可能是背後這筆「贈與稅算盤」。同樣是爸爸拿出5,600萬元給孩子，直接替孩子買房，本案最後繳納贈與稅195萬餘元；但如果改成直接贈與5,600萬元現金，再由孩子拿錢買房，贈與稅恐達約663萬元，兩者相差近468萬元。

為什麼同樣拿出5,600萬元，贈與稅會差這麼多？關鍵就在於現金與不動產的贈與價值認定方式不同。

依《遺產及贈與稅法》規定，以自己的資金無償替他人購置財產，所支付的資金視同贈與，應依法課徵贈與稅。不過，如果購買的是不動產，贈與價值並非直接按照實際成交價計算，而是土地以公告土地現值、房屋以評定標準價格計算。

以台北國稅局近日查獲的案例來看，一名未成年人小明（化名）2025年間購買新北市某精華地段房地，契約總價達5,600萬元。由於購屋金額明顯超出小明本身資力，引起國稅局注意。

國稅局追查資金流向後發現，這筆5,600萬元購屋款其實是由父親阿華直接匯入賣方帳戶，也就是爸爸拿自己的錢，直接替兒子買下房地。國稅局因此認定構成視同贈與，通知阿華辦理贈與稅申報。

阿華隨後依這筆房地的房屋評定標準價格及土地公告現值，合計2,200萬元申報贈與總額，經國稅局核定，2025年度應繳贈與稅195萬餘元。

但如果換一種方式，假設爸爸阿華2025年沒有其他贈與，阿華不是直接替兒子買房，而是先把5,600萬元現金送給小明，再由小明拿這筆錢買房，贈與稅就會明顯增加。

由於現金贈與是按實際贈與金額計算，5,600萬元扣除2025年度244萬元贈與稅免稅額後，課稅贈與淨額為5,356萬元，再依累進稅率計算，應納贈與稅約663萬元。

也就是說，在上述假設下，同樣由爸爸拿出5,600萬元、最後都是讓兒子取得房產，兩種方式的贈與稅就相差近468萬元。

贈與稅 買房 爸爸

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