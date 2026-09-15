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企業刻意赴海外簽約規避稅捐 北市稅處：印花稅仍不能免

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市稅處表示，近來辦理印花稅檢查時發現，契約雙方均為國內廠商，原應在國內簽訂之營建工程承攬契約，業者卻刻意安排至境外簽約，並提供契約、機票、護照等資料，主張契約不在中華民國境內書立，藉以規避鉅額印花稅。稅處提醒，納稅義務人如為取得不當租稅利益至境外簽約，稽徵機關仍會依交易實質課徵印花稅。

稅捐處進一步說明，依印花稅法規定，各類應稅憑證於中華民國領域內書立者，均應依法繳納印花稅。依實質課稅原則，納稅人如濫用法律形式，以非常規交易安排，藉此規避依法應負擔的稅捐，即構成租稅規避。

北市稅處提醒，是否課稅應依照交易實質認定，不能僅以境外簽約地點主張面稅，還必須要「兩看」看契約內容、看實質，也就是，實質檢視契約內容與相關條款，審核海外簽約的必要性，依照實質課稅課徵。稽徵機關將綜合契約內容、簽約目的、履約地點及標的均在國內事實及至國外簽約之必要性等資料，判斷其實質是否仍屬應課徵印花稅的契約。

稅捐處提醒，並非所有於境外簽訂的契約皆免徵印花稅，仍須依個案事實及交易實質判斷是否課徵印花稅。另應稅憑證應於書立後交付或使用時，依規定應繳納印花稅；如有漏繳或短繳情形，除須補繳本稅外並加計5倍至15倍的高額漏稅處罰。

印花稅 北市 契約

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