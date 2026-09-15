賣房連冰箱、抽油煙機一起送能列成本減稅嗎？國稅局教你判斷準則

賣房時把冷氣、冰箱、洗衣機等家電一起留給買方，這些家電當初花的錢，可別直接拿來當成賣房成本扣除。高雄國稅局提醒，家電屬於可以拆卸、搬走的動產，並非房屋本身，即使隨屋附贈給買方，原則上也不能列入房地交易成本，日前就有民眾將20萬元家電費列入成本，遭國稅局剔除後補稅4萬元。

高雄國稅局表示，個人出售房屋、土地，無論適用房地合一稅，或是舊制房屋財產交易所得，在計算交易所得時，雖然可以減除符合規定的取得成本，以及因取得、改良、移轉所支付的相關費用，但不是所有花在房子裡的錢都能扣除。

依規定，房屋取得後所支出的增置、改良或修繕費用，必須能增加房屋價值或效能，且不是在2年內就會耗竭，同時要有相關證明文件，才能計入成本。

實務上，常有民眾把冰箱、洗衣機、電視、冷氣、美術燈及抽油煙機等支出列入成本。不過國稅局指出，這些家電、廚房用品可以獨立於房屋存在，並非不能拆卸、搬遷的固定物，也不屬於增加房屋本身價值或效能的支出，因此不能當成房地交易成本扣除。

舉例來說，大仁（化名）在2024年6月出售一筆2016年9月取得的房地，適用20%房地合一稅率，原本申報課稅所得462萬元，應納稅額92.4萬元。

不過，國稅局查核後發現，大仁申報的成本中，包含20萬元隨屋附贈給買方的家電用品。由於這些家電屬於可以移動的動產，不屬於房地交易相關必要成本，因此遭到剔除。

少了20萬元成本可以扣除後，大仁的課稅所得從462萬元增加至482萬元，應納稅額也從92.4萬元提高至96.4萬元，最後遭補稅4萬元。大仁不服申請復查，但國稅局審理後仍維持原補稅金額。

國稅局也提醒，即使出售的是適用舊制財產交易所得的房屋，結果也一樣。隨屋附贈的家電用品，若不符合取得、改良及移轉房屋所支付的必要費用，仍不能拿來減除所得，申報時若自行列入成本，日後遭查核仍可能被剔除並補稅。