中秋全新刮獎趣 復古電玩風刮刮樂「獎金大作戰」首登場

台灣彩券公司15日推出全新益智延長型刮刮樂「獎金大作戰」，首度以像素電玩風格為設計靈感，搭配3種不同對號碼的玩法，一次體驗三重闖關樂趣，搶攻喜歡益智挑戰的民眾，每張售價新臺幣200元、頭獎200萬元；同日亦推出廣受歡迎的「金磚疊疊樂」每張售價200元，票面以層層堆疊、耀眼奪目的金磚為設計主軸，玩法簡單有趣，頭獎同為200萬元；2款新品總獎項超過407萬個，總獎金逾15.3億元，為即將到來的中秋佳節增添刮獎新樂趣。

全新益智延長型刮刮樂「獎金大作戰」每張售價200元，從票面到玩法皆為嶄新設計，票面以復古像素電玩風格為設計靈感，融入藏寶箱、寶劍、金幣等遊戲元素，並搭配3種不同的玩法，讓刮獎過程就像是闖關解任務般新穎有趣，只要刮開「您的號碼」區共15個號碼，向上對應3個遊戲區號碼，遊戲1中只要對中3個「您的號碼」並連成一條直線、橫線或對角線，即得獎金欄獎金；遊戲2中同一局號碼全數對中「您的號碼」即得該局獎金；遊戲3依對中「您的號碼」個數，獲得對應獎金，1,000元（含）以上的獎項超過24萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率33%。

「金磚疊疊樂」每張售價200元，票面以璀璨奪目的金磚層層堆疊，搭配耀眼光芒，呈現滿滿財富感，同時象徵財運步步高升、鴻運當頭的好兆頭，遊戲玩法簡單有趣，6局遊戲中每一局刮開各有2至6個數字，若任一局中刮出的數字皆相同即得該局獎金，共有6次中獎機會，1,000元（含）以上的獎項超過25萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率35%。