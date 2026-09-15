欠稅想靠「公同共有」躲掉強制執行？稅務局能用這招分遺產

欠稅不繳，又故意拖著不辦遺產分割，想藉此躲過強制執行，恐怕行不通。花蓮稅務局提醒，欠稅人若繼承家族土地、房屋等公同共有不動產，卻遲遲不辦理遺產分割，稅務機關仍可「代位」欠稅人向法院聲請分割遺產，待分割完成後，再針對欠稅人持有的部分進行拍賣，用來抵繳欠稅。

依《稅捐稽徵法》第24條第5項及《民法》第1164條規定，欠稅人繼承公同共有的不動產，如果一直不辦遺產分割，稅務機關可以代位欠稅人向法院聲請分割遺產。待法院判決確定並完成分割登記後，欠稅人取得的應有部分就能成為獨立執行標的，依法進行拍賣。

舉例來說，文文（化名）積欠稅款，又繼承一筆公同共有土地，由於他經多次通知，仍遲遲不辦理遺產分割，使執行機關無法直接針對其繼承部分進行拍賣。

不過，不辦分割並不代表就能一直躲下去。稅務局最後依法代位文文，向法院聲請分割遺產。法院判決確定後，原本由繼承人「公同共有」的土地，改為「分別共有」，文文持有的應有部分也因此成為可以單獨執行的標的。

完成分割登記後，行政執行分署隨即針對文文持有的土地應有部分進行拍賣，並將拍賣所得用來抵繳其積欠稅款。

稅務局提醒，民眾收到稅單後應儘速繳納，若確實有繳納困難，也應主動與稅務機關聯繫，了解可行的繳納方式。

若放著欠稅不處理，不僅可能因逾期增加滯納金，還可能遭移送強制執行；即使名下財產是與其他繼承人共同持有，也不代表無法被追稅，最後仍可能面臨財產遭分割、拍賣的結果。