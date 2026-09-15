柴油車舊換新優稅 擬延四年

為防制老舊大型柴油車汙染、改善空氣品質，財政部近日預告《貨物稅條例》修法，將原定今年底到期的大型柴油車汰舊換新貨物稅優惠，延長實施四年至2030年12月31日，並自明年1月1日起，擴大適用範圍至出廠十年以上大型柴油車，鼓勵車主加速汰換老舊大型柴油車。

由於原方案今年底就要到期，為使新舊規定順利銜接，財政部已將這項法案列為立法院下會期優先法案之一，力拚年底前順利三讀。

依照現行規定，報廢一期至三期大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車，並購買上述車輛新車且完成新領牌照登記者，可減徵退還新車貨物稅，每輛最高40萬元，實施期間2026年12月31日止。

財政部表示，老舊大型柴油車數量仍多，為實現2050淨零排放，有必要持續加速汰換高汙染老舊大型柴油車、改善空氣品質。財政部預告貨物稅條例修法，延長貨物稅優惠措施實施期限，並自2027年1月1日起將適用範圍擴大至出廠十年以上大型柴油車。

也就是說，明年開始至2030年底前，報廢一期至三期、或十年期以上的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車，並購買上述車輛新車且完成新領牌照登記者，可減徵退還新車貨物稅最高40萬元。

截至去年底，車齡十年以上的大型柴油車仍有12萬1,417輛，其中一期至三期車輛達6萬3,264輛；以大型柴油車總數22萬9,926輛計算，車齡十年以上車輛占比達52.8％。環境部評估，大型柴油車汙染排放與車齡具高度正相關，車輛出廠滿十年後，其汙染排放及對空氣品質的負擔已顯著增加，因此擴大納入優惠範圍。