戶籍變動 牽動三大房地稅

新北市稅捐處提醒，戶籍登記不只影響房屋稅、地價稅自住優惠，若曾申請土增稅重購退稅，戶籍遷出後形成空戶，甚至可能被追回已退稅款；此外生育津貼、老人福利、學區就讀等，也都與戶籍有關。

稅捐處指出，房屋稅及地價稅分別在每年5月及11月開徵，若想適用自住優惠稅率，須分別在每年3月22日及9月22日前，完成本人、配偶或直系親屬戶籍遷入登記。

以新北市為例，自住房屋稅率為1%或1.2%，非自住房屋稅率則為3.2%至4.8%；地價稅自用住宅用地稅率為千分之2，一般用地稅率則為千分之10至55，有沒有符合自住條件，稅負差距不小。

另外，土增稅重購退稅也要留意。重購土地五年內不得再移轉或改作其他用途，這段期間若要遷戶籍，至少須保留土地所有權人、配偶或直系親屬其中一人設籍在重購地，避免形成空戶，否則可能被追繳原本退還的土增稅。