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送員工秋節禮盒 不能抵稅
中秋節即將到來，財政部北區國稅局提醒，公司購買禮品犒賞員工，性質屬於酬勞員工費用，即使取得統一發票，其進項稅額仍不可申報扣抵銷項稅額。
北區國稅局表示，營業稅法規定，營業人為酬勞員工而購買貨物或勞務，所支付的進項稅額不得扣抵銷項稅額，也就是說，公司買禮盒送員工，雖實際支出、也取得發票，但因這筆支出是用來慰勞員工，就不能申報扣抵。
舉例來說，甲公司購買50盒中秋月餅禮盒，並以職工福利科目入帳，取得統一發票銷售額為5萬元、進項稅額2,500元，這筆進項稅額不能用來申報扣抵銷項稅額。
國稅局指出，企業取得發票，仍要根據支出用途及性質是否符合規定，才能判斷是否可扣抵銷項稅額。尤其逢年過節，公司採買禮盒、禮品慰勞員工相當常見，申報營業稅時更要留意，避免一不小心將不能扣抵的進項稅額錯誤申報扣抵。
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