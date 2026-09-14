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8月房地合一稅雙北、台中創高 桃園年減逾3成

中央社／ 台北14日電
今年8月個人房地合一稅收達新台幣66.2億元，年增33.2%。示意圖／AI生成
今年8月個人房地合一稅收達新台幣66.2億元，年增33.2%。示意圖／AI生成

房市冷清，但過去數年房價累積漲幅仍讓部分早期進場屋主握有增值空間，房地合一稅呈區域分化。住商機構盤整財政部資料指出，今年8月個人房地合一稅收達新台幣66.2億元，年增33.2%，其中雙北台中均創2017年以來同期高點，桃園為六都唯一衰退。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房地合一稅多寡會受屋主持有期間、房價增值幅度及高總價交易等因素影響，即使市場成交量處於低檔，部分賣方若此時獲利了結，仍可能推升稅收。

住商機構發布新聞稿指出，觀察統計，六都除了桃園，其餘五都8月個人房地合一稅均較去年同期成長，其中台北市為9.3億元，年增75.2%，為2017年以來同期新高；新北市以16.4億元居六都之冠，年增16.8%，同創2017年以來8月最高紀錄；桃園個人房地合一稅僅約3.7億元，較去年同期大減32.1%，不僅是六都唯一年減地區，更創2022年以來同期新低。

台中市達15.7億元，年增73.4%，創2017年有統計以來同期最高紀錄；台南3.4億元，年增47.9%，高雄有8.3億元，年增40.1%。

若觀察今年前8月六都個人房地合一稅，由新北市奪下「稅收王」寶座，不過六都僅台北、高雄呈現年增，其餘皆略少於去年同期，並以桃園市年減22.7%、修正幅度最高。

賴志昶分析，雙北與台中等都會區因過去數年房價明顯成長，部分早期進場屋主因入手成本較低，即使目前市場盤整，出售時仍會有可觀的增值空間，進而為地區創造高額的房地合一稅收。

至於桃園市，賴志昶指出，過去房市受重劃區與雙北外溢買盤帶動，交易熱度與房價漲勢相對凸出，如今信用環境趨嚴，買方追價能力有限，壓縮到轉售獲利空間，加上預售屋自2023年7月起禁止轉售，部分在房市高點進場的投資族群難以脫手，或僅能因應市場環境，等交屋後以「甜甜價」讓出；市場環境不利投資，桃園市又具有多個重劃區，房地合一稅收較容易出現減幅。

觀察六都以外縣市，新竹縣8月個人房地合一稅約2.2億元，年增175.1%，年增幅居本島非六都縣市之冠，也是歷年同期次高；彰化縣約2億元，年增104.0%，增幅排名第二，更刷新2017年有統計以來同期新高。

賴志昶分析，新竹縣房市長期受到科技產業支撐，前幾年房價快速走揚，讓部分較早進場的屋主累積可觀利得；彰化相較台中具有親民房價優勢，其中彰化市與員林等區域承接中部部分自住與外溢需求，房價基期墊高，讓早期購屋族出售時有可觀利潤。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，房地合一稅收增加，代表部分屋主出售時確實有較高的獲利空間，但現階段房貸利率處高檔，銀行審貸條件也較過往嚴格，購屋人勿因此誤判房市，認為可複製過去幾年的房價漲幅。

房地合一稅 雙北 台中 六都 成交量

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