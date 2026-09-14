他未成年卻能買5,600萬豪宅被盯上！國稅局抓包下場出爐

未成年子女名下突然買進一間5,600萬元房產，錢卻是爸爸出的，小心被國稅局盯上。台北國稅局近日查獲，一名未成年人在新北市精華地段購買總價5,600萬元房地，由於購屋金額明顯超出本人資力，追查後發現，買房款項其實是由父親直接匯給賣方，國稅局最後核定父親應繳贈與稅195萬餘元。

台北國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》第5條第3款規定，以自己的資金無償替他人購置財產，購買財產所支付的資金視同贈與，應依法課徵贈與稅。

不過，如果購買的是不動產，贈與金額並不是直接按照實際成交價計算，而是土地以公告土地現值或評定標準價格、房屋則以評定標準價格計算。因此，即使實際買房花了數千萬元，計算贈與稅時認定的贈與價值可能與成交價有不小落差。

這個案例中，未成年人小明（化名）在2025年間購買新北市某精華地段房地，契約總價達5,600萬元，由於購屋金額與小明本身資力明顯不相當，引起國稅局注意。

經追查資金流向後發現，小明購屋款其實是由父親阿華直接匯入賣方帳戶支付。國稅局因此認定，阿華以自己的資金無償替兒子購買房地，已符合視同贈與規定，並通知阿華在收到通知函後10日內申報贈與稅。

阿華隨後在期限內申報，以這筆房地的房屋評定標準價格及土地公告現值合計2,200萬元申報贈與總額，經國稅局核定，2025年度應繳贈與稅195萬餘元。

值得注意的是，「直接替子女買房」與「先贈與現金給子女，再由子女買房」，贈與稅的計算基礎可能不同。以本案來看，房地實際成交價雖然高達5,600萬元，但因父親是直接出資替兒子購買不動產，贈與價值按土地公告土地現值及房屋評定標準價格計算，合計為2,200萬元。

反之，如果父親直接贈與兒子5,600萬元現金，再由兒子自行買房，原則上5,600萬元都會計入贈與總額，扣除年度贈與稅免稅額後，再依累進稅率計算贈與稅。也就是說，同樣是爸爸出5,600萬元讓孩子取得房產，資金如何移轉，可能影響贈與金額及最終稅負。

台北國稅局提醒，民眾若拿自己的錢，無償替子女或其他人購買財產，即使沒有先把錢匯給對方，而是直接支付給賣方，仍可能被視為贈與，應依法申報贈與稅。若未主動申報，在接獲國稅局通知後，也應在指定期限內完成申報，否則除了遭補徵贈與稅，還可能因違反申報義務，按核定應納稅額處2倍以下罰鍰。