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國稅局：詐騙郵件恐竊取營業人資訊 勿點擊檔案連結

中央社／ 台北14日電

財政部台北國稅局今天表示，近日有不法人士偽冒國稅局名義，寄送電子郵件通知營業人申請的電子發票字軌號碼審查未通過，藉此竊取營業人相關資訊，提醒若寄件者電子郵件非「.gov.tw」結尾，勿點擊網址連結或下載附件資料。

台北國稅局今天舉行例行記者會，官員指出，近日有不法人士偽冒「財政部台北國稅局」名義，寄送電子郵件通知營業人申請的電子發票字軌號碼審查未通過，請營業人依指示操作下載附件資料，誘騙點擊下載附件或點擊惡意連結，以竊取營業人相關資訊，切勿上當受騙。

台北國稅局表示，營業人向所在地稽徵機關申請電子發票字軌號碼，經稽徵機關審查後，若需補正資料，國稅局會寄發正式公文，不會以電子郵件通知。

台北國稅局說明，倘若營業人收到以政府機關名義寄送的電子郵件時，請確認寄件者電子信箱是否為政府專用網址「.gov.tw」結尾，若非官方網址，請勿點擊信件中網址連結或下載附件資料。

台北國稅局也提醒，近期詐騙案件層出不窮，舉凡假冒財政部電子發票整合服務平台或國稅局名義寄發電子郵件或公文書函，要求營業人提供公司機敏資料或下載附件檔案等，請務必提高警覺。

台北國稅局表示，民眾若接獲可疑電子郵件或書函時，請先確認資訊來源，以免掉入詐騙集團的陷阱，造成資訊外洩的風險。

國稅局 郵件 詐騙 電子發票 財政部

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