快訊

亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

新系議員轟廢監院毀憲亂政 蔣萬安反擊：昔主張廢今成酬庸、髮夾彎？

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

爸爸送3子女各244萬以為免稅 少做一動作連補帶罰73.2萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
贈與免稅額並不是按照受贈人人數計算。聯合報系資料照
贈與免稅額並不是按照受贈人人數計算。聯合報系資料照

父母分別送錢給多名子女，要注意贈與稅免稅額不是「每個小孩各有一份」。台北國稅局提醒，贈與稅免稅額是以「贈與人」為單位計算，同一人一年內不論送給幾個人、分幾次贈與，全年贈與總額合計只能扣除一次免稅額，以2026年度為例，每名贈與人全年免稅額為244萬元。

依《遺產及贈與稅法》第22條規定，贈與人在同一年度內，可以從贈與總額中減除免稅額。不過，這項免稅額並不是按照受贈人人數計算，因此不能因為有3名子女，就把244萬元免稅額乘以3。

舉例來說，國稅局近日查獲大華（化名）在2025年1月10日贈與長子244萬元現金，5月20日再贈與次子244萬元，10月15日又贈與女兒244萬元，全年合計贈與732萬元。

大華原本以為，每名子女收到的金額都沒有超過244萬元，因此不必申報贈與稅。但國稅局查核後發現，贈與稅免稅額是以甲君為單位計算，全年732萬元贈與總額只能扣除244萬元免稅額，剩餘488萬元須課徵贈與稅。

依10%稅率計算，大華遭補徵贈與稅48.8萬元〔（732萬元－244萬元）×10%〕；由於未依規定申報贈與稅，又遭按所漏稅額處0.5倍罰鍰24.4萬元，等於連補帶罰共付出73.2萬元。

台北國稅局提醒，民眾可以善用每年贈與稅免稅額進行財產規劃，但要特別注意，免稅額是以贈與人全年贈與總額計算，而不是以受贈人人數計算。若誤以為每名子女都各有一筆免稅額，不僅可能遭追補贈與稅，未依規定申報還可能面臨罰鍰。

免稅 子女 爸爸 免稅額 贈與稅 國稅局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

小孩跟誰報稅不是看誰出錢多！稅局揭4大認定順序

股票帳戶借朋友名下竟滾到近千萬！想把錢拿回來才驚覺麻煩…懶的代價多高

夫過世1小時帳戶竟轉出690萬！妻主張近億借款遭剔除

相關新聞

他未成年卻能買5,600萬豪宅被盯上！國稅局抓包下場出爐

未成年子女名下突然買進一間5,600萬元房產，錢卻是爸爸出的，小心被國稅局盯上。台北國稅局近日查獲，一名未成年人在新北市精華地段購買總價5,600萬元房地，由於購屋金額明顯超出本人資力，追查後發現，買房款項其實是由父親直接匯給賣方，國稅局最後核定父親應繳贈與稅195萬餘元。

爸爸送3子女各244萬以為免稅 少做一動作連補帶罰73.2萬元

父母分別送錢給多名子女，要注意贈與稅免稅額不是「每個小孩各有一份」。台北國稅局提醒，贈與稅免稅額是以「贈與人」為單位計算，同一人一年內不論送給幾個人、分幾次贈與，全年贈與總額合計只能扣除一次免稅額，以2026年度為例，每名贈與人全年免稅額為244萬元。

爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

農地贈與子女，只要持有農用證明，就一定能免贈與稅嗎？答案恐怕不一定。就有一名父親把名下農地贈與兩名兒子，申報時因符合農地農用規定，贈與總額原本核定為0元，沒想到國稅局事後追查發現，父親在贈與前早已知悉土地將進入區段徵收程序，認為這筆贈與實質上是為了讓兒子取得後續抵價地利益，最後補徵贈與稅123萬餘元，另加計利息5萬餘元。

夫過世1小時帳戶竟轉出690萬！妻主張近億借款遭剔除

夫妻之間互相匯錢很常見，但這筆錢究竟是「贈與」還是「借款」，一方過世後，可能直接影響遺產稅。就有一名女子美美（化名）在丈夫阿明（化名）過世後申報遺產稅，主張丈夫生前積欠她近1億元，希望列為未償債務，從遺產總額中扣除，但國稅局追查下發現不對勁，其中一筆690萬餘元竟是在阿明死亡1個多小時後才轉入美美帳戶，加上雙方沒有借貸契約、還款方式等證明，最終不准認列這筆近億元債務。

小孩跟誰報稅不是看誰出錢多！稅局揭4大認定順序

夫妻離婚後，小孩跟誰、扶養費誰出得多，不一定直接決定誰能在報稅時列報子女免稅額。財政部南區國稅局提醒，離婚夫妻若各自報稅，卻同時列報扶養同一名子女，國稅局將依「雙方協議、監護權登記、同居天數、實際扶養事實」順序認定，雙方若能自行談妥由誰申報，國稅局將優先依協議認定；若談不攏，才會進一步看監護權等條件。

打贏官司不等於能拿回錢！律師示警：判決沒獲「認可」恐成廢紙一張

兩岸法律案件中，取得勝訴判決往往只是開始，真正能否拿回權益，還得看判決能否跨境獲得認可與執行。 兩岸判決能不能執行？「認可」是跨境追債第一關 隨著兩岸經貿、婚姻及財產往來增加，跨境法律糾紛也日益受到關注。當事人即使在一地取得勝訴判決，若債務人的財產位於另一地，能否真正拿回錢，關鍵就在於判決能否獲得當地法院認可並進一步執行。 台灣判決、大陸判決，都不能直接執行

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。