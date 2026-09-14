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爸爸送3子女各244萬以為免稅 少做一動作連補帶罰73.2萬元
父母分別送錢給多名子女，要注意贈與稅免稅額不是「每個小孩各有一份」。台北國稅局提醒，贈與稅免稅額是以「贈與人」為單位計算，同一人一年內不論送給幾個人、分幾次贈與，全年贈與總額合計只能扣除一次免稅額，以2026年度為例，每名贈與人全年免稅額為244萬元。
依《遺產及贈與稅法》第22條規定，贈與人在同一年度內，可以從贈與總額中減除免稅額。不過，這項免稅額並不是按照受贈人人數計算，因此不能因為有3名子女，就把244萬元免稅額乘以3。
舉例來說，國稅局近日查獲大華（化名）在2025年1月10日贈與長子244萬元現金，5月20日再贈與次子244萬元，10月15日又贈與女兒244萬元，全年合計贈與732萬元。
大華原本以為，每名子女收到的金額都沒有超過244萬元，因此不必申報贈與稅。但國稅局查核後發現，贈與稅免稅額是以甲君為單位計算，全年732萬元贈與總額只能扣除244萬元免稅額，剩餘488萬元須課徵贈與稅。
依10%稅率計算，大華遭補徵贈與稅48.8萬元〔（732萬元－244萬元）×10%〕；由於未依規定申報贈與稅，又遭按所漏稅額處0.5倍罰鍰24.4萬元，等於連補帶罰共付出73.2萬元。
台北國稅局提醒，民眾可以善用每年贈與稅免稅額進行財產規劃，但要特別注意，免稅額是以贈與人全年贈與總額計算，而不是以受贈人人數計算。若誤以為每名子女都各有一筆免稅額，不僅可能遭追補贈與稅，未依規定申報還可能面臨罰鍰。
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