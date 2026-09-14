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爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
農地持續作農業使用，贈與法定繼承人可不計入贈與總額，但受贈後原則上須繼續農用5年。示意圖。記者黃仲裕／攝影
農地持續作農業使用，贈與法定繼承人可不計入贈與總額，但受贈後原則上須繼續農用5年。示意圖。記者黃仲裕／攝影

農地贈與子女，只要持有農用證明，就一定能免贈與稅嗎？答案恐怕不一定。就有一名父親把名下農地贈與兩名兒子，申報時因符合農地農用規定，贈與總額原本核定為0元，沒想到國稅局事後追查發現，父親在贈與前早已知悉土地將進入區段徵收程序，認為這筆贈與實質上是為了讓兒子取得後續抵價地利益，最後補徵贈與稅123萬餘元，另加計利息5萬餘元。

據了解，該名父親於2018年6月19日，將位於台中的持分農地贈與兩名兒子，並提出農業用地作農業使用證明，同月21日辦理贈與稅申報，申報不計入贈與總額1,450萬餘元，贈與總額及應納贈與稅均為0元，國稅局當時也依申報數核定。

不過，國稅局事後查出，父親在贈與農地前，其實早已知道土地位於區段徵收範圍內。資料顯示，台中市政府早在2018年1月就通知地主參加協議價購會議，父親本人也親自出席，會議資料中已載明，如果協議價購不成，後續將依法辦理區段徵收，地主可選擇領取現金補償或申請抵價地。

更關鍵的是，台中市政府在同年6月15日將區段徵收公聽會通知送達父親，公聽會預定6月23日舉行，而父親就在收到通知4天後，也就是6月19日，與兩名兒子簽訂農地贈與契約。

之後區段徵收案持續進行，兩名兒子也以土地所有權人身分申請發給抵價地，最後經市府核准取得應領補償地價權利合計2,422萬餘元。

父親主張，這批土地原本就是祖傳農地，贈與子女是基於年紀及家族既定規畫，與區段徵收無關；而且贈與當時農地確實仍作農業使用，政府後續是否徵收也非他所能控制。

但財政部認為，綜合協議價購會議、公聽會通知及後續時序，父親在贈與時已知悉土地將進入區段徵收程序，卻趕在公告前把農地移轉給兒子，使兒子能以地主身分參與區段徵收、取得抵價地利益，與農地贈與免稅原本鼓勵「持續農用」的立法目的不符，因此不適用免稅規定。

財政部甚至進一步指出，這筆交易的經濟實質，實際上是在贈與「區段徵收抵價地權利」，照理應以市府核准抵價地權利時作為贈與日，贈與總額應達2,422萬餘元。相較之下，國稅局原本僅按贈與農地當時的公告現值1,450萬餘元課稅，反而對納稅人較為有利，因此基於行政救濟不利益變更禁止原則，最終仍維持補徵贈與稅123萬餘元及利息的處分。

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