夫過世1小時帳戶竟轉出690萬！妻主張近億借款遭剔除

夫妻之間互相匯錢很常見，但這筆錢究竟是「贈與」還是「借款」，一方過世後，可能直接影響遺產稅。就有一名女子美美（化名）在丈夫阿明（化名）過世後申報遺產稅，主張丈夫生前積欠她近1億元，希望列為未償債務，從遺產總額中扣除，但國稅局追查下發現不對勁，其中一筆690萬餘元竟是在阿明死亡1個多小時後才轉入美美帳戶，加上雙方沒有借貸契約、還款方式等證明，最終不准認列這筆近億元債務。

夫妻間「贈與」和「借貸」最大的差別，就在於這筆錢要不要還。如果一方把錢無償送給另一方，收錢的一方沒有返還義務，這筆錢若在其死亡時仍屬於遺產，就要納入遺產總額計算；反之，如果當初確實是借款，收錢的一方負有還款義務，死亡時仍未清償，只要能提出確實證明，就可以作為未償債務，從遺產總額中扣除。

也就是說，夫妻之間有匯款紀錄，不代表就是借貸，關鍵仍在於能否證明雙方當初確實有「借了要還」的意思。

據了解，阿明於2020年5月11日死亡，美美辦理遺產稅申報時，原先列報丈夫死亡前未償債務1,703萬餘元，之後又更正申報，增加一筆債權人為自己的9,984萬餘元債務，主張這些錢都是夫妻間的借款，合計列報未償債務達1.18億元。

不過，國稅局查核後，只認列1,862萬餘元，美美主張阿明積欠她的9,984萬餘元則全數剔除，最後核定遺產淨額7,814萬餘元，應納遺產稅992萬餘元。

美美不服，主張這近1億元是夫妻間因資金調度產生的無息借貸，並提出37筆資金往來明細、銀行存摺及匯款資料。她認為，借貸不一定非得簽訂書面契約，既然確實有金錢交付，就應認定雙方存在借貸關係。

但國稅局認為，「有匯錢」和「借錢」仍是兩回事。除了金流之外，美美並未提出雙方對借款金額、借款期間、還款方式及是否計息等約定，也缺乏其他證據證明，當初每一筆錢交付時，夫妻雙方確實有借貸的合意。

更關鍵的是，其中一筆690萬餘元的交易時間出現疑點。資料顯示，阿明在2020年5月11日上午10時58分死亡，但他的銀行帳戶卻在當天中午12時11分，才轉出690萬2,495元至美美帳戶，也就是在人過世約1小時13分鐘後，這筆款項才完成轉帳。

美美解釋，夫妻兩人在阿明生前就已經達成借貸合意，只是她前往銀行辦理轉帳前，丈夫剛好過世。不過財政部認為，這筆匯款既然是在阿明死亡後才完成，難以作為兩人生前基於借貸關係所為資金往來的證明。

國稅局還發現，美美只提出丈夫死亡前5年的部分資金往來，且同樣是阿明匯給美美的錢，有些被列入夫妻資金調度，有些卻沒有列入。例如阿明曾匯款743萬餘元給美美，這筆錢就沒有被計入她所主張的借貸往來，卻沒有說明兩者差異，讓國稅局更難確認雙方完整的債權債務關係。

財政部指出，被繼承人生前尚未清償的債務，如果具有確實證明，依法可以從遺產總額中扣除；但主張扣除的一方也必須負起舉證責任。本案，美美雖提出大量銀行金流，仍不足以證明阿明死亡時確實積欠她9,984萬餘元，最終駁回訴願，這筆近億元債務不得自遺產總額中扣除。