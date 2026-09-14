打贏官司不等於能拿回錢！律師示警：判決沒獲「認可」恐成廢紙一張

兩岸法律案件中，取得勝訴判決往往只是開始，真正能否拿回權益，還得看判決能否跨境獲得認可與執行。

兩岸判決能不能執行？「認可」是跨境追債第一關

隨著兩岸經貿、婚姻及財產往來增加，跨境法律糾紛也日益受到關注。當事人即使在一地取得勝訴判決，若債務人的財產位於另一地，能否真正拿回錢，關鍵就在於判決能否獲得當地法院認可並進一步執行。

台灣判決、大陸判決 都不能直接執行

法律實務上，大陸民事判決若要在台灣查封、拍賣債務人的房產，須先向台灣法院聲請認可；反之，台灣確定判決若要在大陸追討債務，也須向當地法院申請承認與執行。兩岸雖都有「先認可、後執行」的制度，但實際審查程序及法律規範仍有所不同，並非取得勝訴判決就等於拿得到錢。

兩岸律師楊軒廷提醒：合法送達、財產保全成跨境執行關鍵

楊律師提醒，兩岸法院審查對方判決時，「合法送達」是重要門檻。若訴訟程序存在瑕疵，判決可能遭拒絕認可。此外，判決確定後若才開始尋找債務人財產，也可能面臨脫產風險，因此應及早掌握財產所在地，必要時同步規劃財產保全或假扣押，才能提高跨境追償成功的機會。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。