意圖脫產避稅 當心假扣押

財政部南區國稅局指出，為確保國家稅捐債權，稅捐稽徵機關如發現納稅義務人意圖隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行的跡象，得依《稅捐稽徵法》規定，在繳納通知文書送達後，聲請法院就其財產實施假扣押，以確保稅捐債權徵起。

南區國稅局舉例，轄內納稅義務人陳先生（化名）於2025年11月出售房地，未依規定於完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，申報繳納個人房地合一稅，國稅局核定補稅280萬元。

國稅局調查發現，不動產買賣契約書已載明適用房地合一稅，地政士已充分告知申報義務，但陳先生出售房地取得高額價金後，仍未依規定報繳房地合一稅；也查到陳先生正移轉名下其他不動產，明確有逃避報繳稅捐義務的意圖。為防範陳先生變現脫產逃避稅捐，國稅局向法院聲請假扣押並獲准。