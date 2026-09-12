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同月新高 8月證交稅540億連13紅

聯合報／ 記者胡順惠／台北報導
證交稅是今年國庫進帳增加的最大來源。聯合報系資料照
證交稅是今年國庫進帳增加的最大來源。聯合報系資料照

財政部昨日公布八月全國賦稅收入一九八二億元，創歷年同月新高，年增百分之廿八點九。其中，代表股市交易動能的證券交易稅實徵五百四十億元、較去年同月大幅成長百分之九十四點五，連續十三個月正成長；不過，台股近期交易量能逐步降溫，證交稅也較七月減少百分之十七點一，連兩個月下降。

統計八月單月，證交稅、期交稅及總稅收均創歷年同月新高；累計前八月則有關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅及總稅收等九項創歷年同期新高。

財政部統計，八月全國稅收實徵一九八二億元，較去年同期增加四四五億元、年增百分之廿八點九；累計前八月實徵三兆七四九億元，年增百分之廿五點二，同樣創歷年同期新高，占累計分配預算數百分之一一五，占全年預算數百分之七十八。

八月實徵淨額與去年同月比較，以證交稅增加二六二億元，營業稅、營所稅及綜所稅分別增加六十八億元、六十六億元及六十一億元較多。累計前八月則以證交稅年增二八五五億元、營所稅增加一五九九億元，以及營業稅增加九○六億元較多。

證交稅部分，統計處副處長劉訓蓉表示，台股歷經七月重挫後，八月迎來強勢反彈。不過，股價大漲並未帶動成交量同步走高。劉訓蓉指出，八月台股呈現「價漲量縮」格局，上市櫃股票日均成交值月減百分之五點一，已連續兩個月月減；但與去年同期相比仍大增百分之九十七點九，交易量仍處相對高檔。

展望九月，劉訓蓉表示，截至昨日，上市櫃股票日均成交值約一兆六二七億元，較八月的一兆九四八億元略減，整體大致相當。後續仍須觀察中東局勢、油價、美債殖利率及聯準會升息預期等因素對股市及證交稅的影響。

證交稅 綜所稅 稅收

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