前八月稅收逾3兆創新高 8月達1,982億同期最佳

財政部昨（11）日公布8月全國賦稅收入1,982億元，創歷年同月新高，年增28.9%。其中，代表股市交易動能的證券交易稅實徵540億元、較去年同月大幅成長94.5%，連續13個月正成長；不過，台股近期交易量能逐步降溫，證交稅也較7月減少17.1%，連兩個月下降。

統計8月單月，證交稅、期交稅及總稅收均創歷年同月新高；累計前八月則有關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅及總稅收等九項創歷年同期新高。

8月主要稅目稅收

財政部統計，8月全國稅收實徵1,982億元，較去年同期增加445億元、年增28.9%；累計前八月實徵3兆749億元，年增25.2%，同樣創歷年同期新高，占累計分配預算數115%，占全年預算數78%。

8月實徵淨額與去年同月比較，以證交稅增加262億元，營業稅、營所稅及綜所稅分別增加68億元、66億元及61億元較多。累計前八月則以證交稅增加2,855億元、營所稅增加1,599億元，以及營業稅增加906億元較多。

證交稅部分，統計處副處長劉訓蓉表示，台股歷經7月重挫後，8月迎來強勢反彈。不過，股價大漲並未帶動成交量同步走高。

劉訓蓉指出，8月台股呈現「價漲量縮」格局，上市櫃股票日均成交值月減5.1%，已經連續兩個月月減；但與去年同期相比仍大增97.9%，交易量仍處相對高檔。

隨著7月以來成交量逐步降溫，8月證交稅也較7月減少112億元、月減17.1%；但與去年同期相比仍增加262億元、年增94.5%，連續13個月正成長。累計前八月證交稅實徵4,527億元，較去年同期增加2,855億元、年增1.7倍，續創歷年同期新高，年增幅也是1998年以來同期新高。

展望9月，劉訓蓉表示，截至昨日，上市櫃股票日均成交值約1兆627億元，較8月的1兆948億元略減，整體大致相當。後續仍須觀察中東局勢、油價、美債殖利率及聯準會升息預期等因素對股市及證交稅的影響。