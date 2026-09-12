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房市三稅同步走揚
房市三稅同步走揚。財政部統計，8月契稅、土地增值稅及個人房地合一稅均較去年同期成長，且年增幅都超過15%，其中個人房地合一稅年增33.2%最高，其次為土增稅年增22.7%、契稅年增15.3%。
不過，拉長至前八月觀察，除了契稅維持正成長外，其餘兩項仍較去年同期減少，但減幅已明顯收斂。
財政部統計處副處長劉訓蓉表示，8月土增稅實徵56億元，較去年同期增加10億元、年增22.7%，但與7月相比減少5%。各縣市表現互有增減，其中新北市及高雄市年增較多。
累計前八月土增稅實徵448億元，較去年同期減少26億元、年減5.5%，以台中市及桃園市減少較多，台北市及新北市則增加較多。
契稅方面，8月實徵13億元，較去年同期增加2億元、年增15.3%，與7月相比減少26.2%。觀察六都，僅高雄市微幅年減，其餘五都均呈正成長，雙北增加較多。
累計前八月契稅實徵111億元，較去年同期增加9億元、年增8.6%，是房市三稅中唯一維持累計正成長的稅目。其中台北市及台南市增加較多，六都中僅桃園市較去年同期減少。
個人房地合一稅表現則最為突出，8月實徵66億元，較去年同期增加17億元，不僅年增33.2%，也較7月增加32.3%，呈現年月雙增，其中台中市及台北市年增較多，六都中僅桃園市年減。
不過，累計前八月個人房地合一稅實徵341億元，仍較去年同期減少4億元、年減1.1%，但減幅已明顯收斂。
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