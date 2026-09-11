8月房市稅收年增率全面走揚 個人房地合一稅增逾3成

房貸族報稅時別忘了，繳出去的房貸利息也有機會拿來抵稅。財政部高雄國稅局表示，自用住宅購屋借款利息可列入綜所稅列舉扣除額，每申報戶以一屋為限、每年最高可扣30萬元，不過提醒納稅人，包含房屋用途、戶籍及貸款等重點，都須符合規定，利息還得先減除「儲蓄投資特別扣除額」。

2026-09-11 02:11