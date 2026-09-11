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8月房市稅收年增率全面走揚 個人房地合一稅增逾3成

中央社／ 台北11日電

財政部今天公布8月全國賦稅收入統計。房市相關稅目均呈年增，其中，個人房地合一稅年增33.2%增幅最高，六都僅桃園市呈年減。

8月房市相關稅目包括個人房地合一稅，較去年同期成長33.2%，土地增值稅年增22.7%，契稅年增15.3%。

前8月契稅年增8.6%，其餘仍呈年減，包括個人房地合一稅年減1.1%，土地增值稅年減5.5%。財政部統計處副處長劉訓蓉指出，後兩者減幅已明顯收斂。

細究個別稅目表現，劉訓蓉表示，8月個人房地合一稅66億元，年增33.2%、月增32.3%，以台中市、台北市年增較多，六都唯一年減的是桃園市。前8月個人房地合一稅341億元，年減1.1%，減幅收斂。

劉訓蓉表示，8月土地增值稅實徵淨額56億元，年增22.7%、月減5%，各縣市互有增減，年增較多縣市為新北市、高雄市，主要是大額稅款案件增加。前8月土地增值稅實徵淨額448億元，年減5.5%。

劉訓蓉表示，8月契稅實徵淨額13億元，年增15.3%、月減26.2%，就六都觀察，主要是雙北增加較多，原因為實徵件數增加與大額稅款案件挹注。前8月契稅實徵淨額111億元，年增8.6%。

房地合一稅 稅收 房市 財政部

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