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促參優惠今年第三度鬆綁！勞工、歷史建築納入 台大藥學館等5案受惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

財政部11日正式修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」，擴大勞工福利及文教設施適用範圍，也是今年第三度調整促參重大公共建設範圍。財政部盤點，光是文教設施部分，已有台大藥學館、原巴旅館澡堂、宜蘭中興文化創意園區、嘉義檜意森活村及南港藝文蘇活園區等5案，未來有機會適用新制，符合條件的民間機構可享5年免徵營所稅等多項租稅優惠。

財政部表示，此次修法主要配合勞動部及文化部政策，進一步放寬勞工福利設施及文教設施認定範圍，讓更多民間參與公共建設案件有機會納入「重大公共建設」，藉此提高民間資金投入誘因。

其中，勞工福利設施過去主要著重既有設施的營運、修繕，此次進一步開放以BOT及無償BTO方式新建。未來「勞工育樂機構及其設施」只要民間投資總額不含土地達3億元以上，即可納入重大公共建設範圍。

文教設施則是這次另一項放寬重點。過去適用範圍較為限縮，此次新增依法登錄的歷史建築、紀念建築、聚落建築群及文化景觀等，只要投資總額不含土地達5,000萬元以上，就有機會適用重大公共建設相關優惠，藉此提高民間投入文化資產再利用及維護的意願。

財政部盤點，修正後目前有5件文教設施案件預計可望適用。其中，國立台灣大學藥學館ROT案預計民間投資約9,483萬元、歷史建築原巴旅館澡堂ROT案約6,000萬元、宜蘭縣中興文化創意園區BOT加ROT案約7.62億元、嘉義市檜意森活村修建營運移轉案約6,700萬元，以及台北市南港藝文蘇活園區OT案約1.45億元。

其中，宜蘭中興文化創意園區同時涉及文教及影視音設施，是5案中預計民間投資金額最高的案件。財政部說明，這些案件預計陸續在明、後年推動，修法後，原本無法適用重大公共建設優惠的部分案件，未來只要符合相關門檻，就有機會納入。

一旦促參案件符合重大公共建設範圍，民間機構可享有多項租稅優惠，包括5年免徵營利事業所得稅、投資支出營所稅抵減、進口機具設備關稅優惠，以及地價稅、房屋稅、契稅減免與股東投資抵減等。

這已是財政部今年第三度修正重大公共建設範圍，今年3月先將AI算力相關設施納入，之後再放寬長照機構相關門檻，此次則進一步擴及勞工福利及文教設施。

財政部官員表示，後續還有其他公共建設類別正在進行稅式支出評估，包括影視音設施及再生水設施等，相關評估及法制作業完成後，最快有機會成為下一波擴大重大公共建設範圍的項目。

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