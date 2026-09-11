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證交稅連十三紅 前八月全國稅收衝破3兆元
台股交易熱絡持續挹注國庫，證交稅寫下「連十三紅」。財政部11日公布8月全國賦稅收入初步統計，8月稅收實徵淨額1,982億元，較去年同月增加445億元、年增28.9%；其中證交稅較去年同月增加262億元，持續維持正成長。
累計今年前八月，全國稅收突破3兆元、達3兆749億元，較去年同期增加6,191億元、年增25.2%，占累計分配預算數115%，超出預算進度15個百分點；占全年預算數則達78%。
觀察主要稅目，證交稅也是今年國庫進帳增加的最大來源，前八月較去年同期大增2,855億元；其次為營利事業所得稅增加1,599億元，營業稅增加906億元。
單看8月，除了證交稅增加262億元外，營業稅增加68億元、營所稅增加66億元，綜合所得稅也增加61億元。
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