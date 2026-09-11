未成年子女免稅額增至15.15萬元 明年5月報稅適用

總統11日公布《所得稅法》第17條、第126條修正案，婚育家庭減稅措施正式完成修法程序。財政部表示，未成年子女免稅額將提高50%，每人由10.1萬元增加至15.15萬元；此外，勞保、國保等社會保險費，也將比照健保費，可全額列舉扣除，不再受到每年2.4萬元保險費扣除額上限限制。新制自今年1月1日起適用，民眾明年5月申報今年綜合所得稅時就能享有。

財政部表示，為因應少子女化問題，配合行政院推動「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，提出「婚育家庭再減稅」措施。此次修法針對受納稅義務人扶養的未成年子女，提高免稅額50%，由原本每人10.1萬元增加至15.15萬元，預計約有237萬人受惠，整體減稅利益約80億元。

除了未成年子女免稅額提高，這次也同步放寬社會保險費的列舉扣除規定。財政部指出，勞工保險、農民健康保險、國民年金保險，以及軍、公、教保險等，都屬於社會安全制度的一環，多數也具有依法強制加保的性質，與全民健康保險費性質相近。

因此，修法後上述社會保險費將比照健保費，不再受到每年2.4萬元保險費列舉扣除額上限限制。也就是說，符合規定的社會保險費可全額列舉扣除。

財政部表示，這次修正的未成年子女免稅額及社會保險費列舉扣除規定，均自今年1月1日起適用，民眾在明年5月申報今年度綜合所得稅時即可適用。