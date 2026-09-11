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兄弟各持一半房子、房屋稅卻不同！稅務局揭關鍵差在這

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房屋稅新制上路後，自住房屋依持有情況適用不同稅率。圖／AI生成、非新聞當事人、非新聞現場
房屋稅新制上路後，自住房屋依持有情況適用不同稅率。圖／AI生成、非新聞當事人、非新聞現場

同一間自住房屋，即使兩名所有權人的持分完全相同，收到的房屋稅單也不一定一樣。台南稅務局提醒，房屋稅新制上路後，自住房屋依全國持有戶數不同，可能分別適用1%或1.2%稅率，因此同一間房子的共有人，也可能因各自名下持有房屋數不同，出現稅額差異。

稅務局近期就接獲王先生詢問，他與弟弟共同持有同一間自住房屋，兩人持分都是二分之一，收到的房屋稅單金額卻不同。經查才發現，弟弟名下只有這間共有房屋，因此其二分之一持分符合全國單一自住房屋條件，可適用1%稅率；王先生則在其他縣市另有一間房屋，全國合計持有2間自住房屋，因此這間共有房屋適用1.2%自住稅率。

稅務局說明，房屋稅新制上路後，自住房屋依持有情況適用不同稅率。本人、配偶及未成年子女每年2月底全國合計僅持有1戶自住房屋，且房屋現值未超過一定金額，可適用1%優惠稅率。以台南市2027年期房屋稅為例，房屋現值門檻為156萬5,000元。

若全國合計持有超過1戶、但不超過3戶，且符合其他自住條件，則適用1.2%稅率。因此，王先生全國合計有2戶自住房屋，2間都按1.2%課徵；弟弟全國只有這間共有房屋，其持分則可按1%課稅，也就出現同一間房、相同持分，房屋稅額卻不同的情況。

稅務局提醒，要適用自住住家用稅率，房屋須未出租或供營業使用，本人、配偶及未成年子女全國合計不超過3戶，且本人、配偶或直系親屬至少1人實際居住並設立戶籍。

符合條件者還須留意申報期限，應在每期房屋稅開徵40日前，也就是3月22日前提出申報，才能自當期適用優惠稅率；逾期申報，則要到下一期才能適用。

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