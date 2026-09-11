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房貸利息列扣 留意三點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

房貸族報稅時別忘了，繳出去的房貸利息也有機會拿來抵稅。財政部高雄國稅局表示，自用住宅購屋借款利息可列入綜所稅列舉扣除額，每申報戶以一屋為限、每年最高可扣30萬元，不過提醒納稅人，包含房屋用途、戶籍及貸款等重點，都須符合規定，利息還得先減除「儲蓄投資特別扣除額」。

高雄國稅局表示，民眾申報綜所稅時，扣除額可以選擇「標準扣除額」或「列舉扣除額」，兩者擇一適用。

如果選擇列舉扣除額，納稅義務人、配偶或受扶養親屬購買自用住宅，並支付購屋借款利息，符合規定就可以列報購屋借款利息扣除額。

不過，房貸利息並非付多少就能扣多少。依規定，每一申報戶只能申報一間房屋，當年度實際支付的購屋借款利息，還必須先減除儲蓄投資特別扣除額，再以剩餘金額列報，每年最高扣除30萬元。

除了金額限制，房屋本身也必須符合三項條件。首先，房屋必須登記在納稅義務人、配偶或受扶養親屬名下；其次，納稅人、配偶或受扶養親屬在該課稅年度必須已在該地址辦妥戶籍登記，而且房屋不能出租、供營業或執行業務使用。

第三，貸款須確實用來購買該自用住宅，申報時也要能提出向金融機構辦理購屋貸款、支付當年度利息的相關單據。

不少房貸族為了降低利息負擔，把房貸轉到利率較低的另一家銀行。國稅局表示，轉貸只要符合規定，仍可申報，不過，轉貸後可列報的範圍有限制，只能在「原始購屋借款尚未償還的額度」內，所支付的利息才能申報扣除，民眾也應保留轉貸相關證明文件，供國稅局核認。

房貸 國稅局 綜所稅

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