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共有房屋 稅率可能不同

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台南市稅務局表示，房屋稅2.0上路後，自住房屋依全國持有戶數不同，可能分別適用1%或1.2%稅率，因此同一間房子的共有人，也可能因各自名下持有房屋數不同，出現稅額差異。

稅務局近期就接獲民眾王先生（化名）詢問，他與弟弟共同持有同一間自住房屋，兩人持分都是二分之一，收到的房屋稅單金額卻不同。

稅務局查核後發現，弟弟名下只有這間共有房屋，因此其二分之一持分符合全國單一自住房屋條件，可適用1%稅率；王先生則在其他縣市另有一間房屋，全國合計持有兩間自住房屋，因此這間共有房屋適用1.2%自住稅率。

稅務局說明，房屋稅2.0制度下，本人、配偶及未成年子女全國合計僅持有一戶自住房屋，且房屋現值未超過一定金額，可適用1%優惠稅率。

房屋稅 房屋 稅率

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