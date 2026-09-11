身障車免牌照稅 有上限

花蓮縣稅務局提醒，身障車輛的牌照稅免稅優惠，並非沒有上限，如果車輛排氣量超過2,400cc，超過免稅額度的部分仍要繳稅。

稅務局表示，供身心障礙者使用的車輛，即使已核准免徵使用牌照稅，免稅金額仍以汽缸總排氣量2,400cc車輛的稅額為上限。自用小客車每年最高免稅11,230元，自用小貨車最高免稅3,600元。

也就是說，如果使用排氣量較大車輛，並不是整輛車都免稅，而是只能免掉相當於2,400cc車輛的稅額，超出的差額仍須由車主負擔。

舉例來說，一輛3,000cc自用小客車，全年使用牌照稅為15,210元，即使已核准身障免稅，最多仍只能免除11,230元，車主仍會收到3,980元的牌照稅繳款書。

稅務局提醒，原本符合身障免稅資格的車輛，若後續情況改變，也可能恢復課稅。例如車主或身障者死亡、身障資格遭社政機關註銷、車輛辦理過戶，或車主戶籍、車籍地等與身障者戶籍地不符，都可能不再符合免稅要件。