修法中小微企業租稅優惠擴大 估嘉惠4.3萬人

經濟部今天預告修訂「中小微企業轉型升級發展條例」，經濟部表示，此次修法最大亮點是將輔導與普惠資源擴及至全國171萬6千家中小微企業，將占比高達6成的獨資與合夥等102.9萬家微型店家納入輔導協助，並推動353處商圈與1030處公民有市場環境改善。

預估1年減稅利率50.9億元，其中研發投資抵減約44.05億元。

為協助中小微企業因應人才需求，並促進社會經濟包容性成長，經濟部加碼留才與徵才誘因。在「增僱員工租稅優惠」方面，適用年齡從原先的「24歲以下、65歲以上」放寬至「29歲以下、55歲以上」，藉此大力協助青年與中高齡就業。

同時，為實質鼓勵企業照顧基層員工，「員工加薪租稅優惠」的加成減除率從原有的175％提高至200％，讓企業在為基層員工加薪時，能享有更顯著的租稅減免，有效舒緩經營成本壓力。

中企署表示，根據113年報稅的資料，統計增僱及加薪租稅優惠受惠人數是3.2萬人，這次修改條例後，除了年齡放寬，人數基礎增加外，還有加薪加成減除率提高，估算116年起適用新方案後，最後受惠人數是4.3萬人，比較下來，就是增加1.1萬人受惠。

中企署指出，此次修法大幅放寬設備投資與研發創新的租稅優惠。其中，智慧機械、人工智慧、數位及淨零轉型設備抵減門檻，相較於產業創新條例的100萬元大幅調降至25萬元，並首度將服務業所需的「數位管理系統」與「委外研發支出」納入適用範圍，當年度研發抵減率亦調升至20%。

針對資金需求，政府則提供中小微企業簡易申貸、專案貸款與短期利息補貼，並提高中小企業信用保證基金風險擔保，讓缺乏大型擔保品的小微店家也能順利取得轉型所需的關鍵資金。