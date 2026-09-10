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企業用虛擬資產收付款注意 KPMG拆解財稅眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

《虛擬資產服務法》日前完成三讀，虛擬資產逐步應用於跨境支付等商業場景。不過，虛擬資產並非法定貨幣，企業拿來收付款，不能直接比照美元、日圓等外幣處理。KPMG提醒，企業導入虛擬資產前，應留意所得如何認定、會計與稅務處理差異，以及使用境外交易平台可能衍生的跨境營業稅問題。

所得稅方面，首先要釐清虛擬資產性質。我國目前尚無專屬的虛擬資產所得稅制度，仍須回歸現行《所得稅法》。若交易標的具有證券性質，例如依我國法令發行的證券型代幣（STO），相關所得屬證券交易所得，雖不併入營利事業所得課徵20%所得稅，但仍須計入基本所得額；若為非證券性質的虛擬資產，原則上按財產交易所得處理。

企業尤其要注意，銷貨收取虛擬資產，取得的不是一般外幣，而是另一項資產。因此，除了銷售商品或服務原本產生的營業收入，日後再出售或移轉這筆虛擬資產時，還可能產生財產交易所得，等於同一筆商業交易可能涉及兩個階段的所得計算。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師游雅絜表示，企業導入穩定幣或其他虛擬資產前，也要先檢視產品特性、交易條件與經濟實質，包括是否具有可執行的贖回權、相關權利能否自由移轉等，再判斷應列為存貨、無形資產或金融資產。不同會計分類的衡量方式不同，部分帳面公允價值變動或減損，在稅務上可能因尚未實現而不能認列。

營業稅規範近期則進一步明朗。財政部9月3日發布解釋令，明定營業人銷售《虛擬資產服務法》所定的虛擬資產及穩定幣，不在營業稅課稅範圍。

KPMG安侯建業稅務投資部協理吳佳芸指出，比特幣、以太幣及USDT、USDC等穩定幣，如果用於支付或投資，其買賣及移轉不課徵營業稅。不過，不課稅的僅是虛擬資產本身，虛擬資產服務商提供交換、移轉或保管服務收取的手續費、服務費，以及NFT交易，仍須依現行規定課徵營業稅。

此外，企業若透過境外平台交易，支付交易手續費、保管費或其他服務費，也可能涉及購買國外勞務的營業稅申報義務。

KPMG提醒，企業若規劃以虛擬資產提升跨境支付效率，導入前應同步盤點交易模式、會計分類及稅務影響，並建立錢包、私鑰管理、授權額度及交易紀錄保存等制度，讓財稅、資安與內控同步到位。

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