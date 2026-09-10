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欠稅拖5年就免繳？新竹男收10年前欠稅通知傻眼 稅務局回應了

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
收到欠稅通知可別直接當垃圾信丟掉。圖／AI生成、非新聞當事人、非新聞現場
收到欠稅通知可別直接當垃圾信丟掉。圖／AI生成、非新聞當事人、非新聞現場

不少人誤解，欠稅只要拖過5年，政府就不能再追討，但新竹稅務局解釋，如果欠稅案件已在期限內移送強制執行，追繳時間可能一再延長，最長可達15年，即使是十年前欠下的稅，也可能收到行政執行分署的傳繳通知。

近日就有民眾詢問，他在今年3月收到行政執行分署的傳繳通知，要求繳納2016年的欠稅，認為這筆稅已經超過5年，為什麼現在還要繳？

稅務局表示，依《稅捐稽徵法》第23條規定，一般稅捐的徵收期間為5年，從繳納期限屆滿的隔天開始計算，不過，5年並不代表時間一到，所有欠稅就會自動消失。

如果稅務機關在原本5年徵收期間屆滿前，已將案件移送行政執行分署強制執行，從徵收期間屆滿的隔天起，還可以繼續執行5年；若在這段期間屆滿前，執行機關又已經採取扣押存款、薪資或查封財產等執行措施，還能再繼續執行5年，也就是說，符合相關條件的欠稅案件，追繳期間最長可能拉到15年。

以李先生欠繳2016年地價稅為例，原繳納期限到2016年11月30日，原本5年徵收期間至2021年11月30日屆滿。不過，稅務機關早在2016年12月就將案件移送行政執行分署，因此可繼續執行至2026年11月30日；若期間內又已依法開始執行，最長還可能追到2031年11月30日。因此，他今年3月收到傳繳通知，仍在依法執行期間內。

稅務局提醒，收到稅單最好還是依限繳納。逾期繳稅，每超過3日會按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵10%；逾30日仍未繳納，還可能遭移送強制執行，並非拖過5年就能一筆勾銷。

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