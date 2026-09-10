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賣房不申報房地合一稅 小心假扣押找上門

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

財政部南區國稅局今（10）日表示，為確保國家稅捐債權，稅捐稽徵機關如發現納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行的跡象，得依稅捐稽徵法第24條第1項第2款規定，在繳納通知文書送達後，聲請法院就其財產實施假扣押，以確保稅捐債權之徵起。

該局舉例說明，轄內納稅義務人甲君於114年11月出售房地，未依規定於完成所有權移轉登記日之次日起算30日內申報繳納個人房屋土地交易所得稅，經該局核定補徵稅額新臺幣280萬元，並合法送達繳款書。

該局指出，按前揭房地之不動產買賣契約書其他約定已載明，本件適用房地合一稅規定，且地政士亦已充分告知其申報義務，但甲君出售房地取得高額價金，卻未依規定辦理個人房屋土地交易所得稅申報，亦未繳納核定稅捐，且查得甲君刻正移轉其名下其他不動產，其逃避報繳稅捐義務意圖甚明。

為防範其變現脫產，影響稅捐債權之徵起，該局立即向法院聲請假扣押獲准，並移送法務部行政執行分署執行，該分署隨即扣押甲君欲移轉之不動產並辦理查封登記，甲君為順利辦理所有權移轉登記完成交易，遂主動繳清全數稅款。

該局提醒，稅捐稽徵機關如發現欠稅人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，即會依法啟動假扣押機制，因此籲請納稅義務人應誠實納稅，切勿心存僥倖蓄意隱匿或移轉財產，以免財產遭假扣押而影響自身經濟活動。

房地合一稅 假扣押 國稅局

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