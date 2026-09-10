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兄弟姊妹上法院分爸爸房產 筆錄少寫兩字免稅差點沒了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
不動產因「繼承」取得，不在契稅課徵範圍內。示意圖。聯合報系資料照
不動產因「繼承」取得，不在契稅課徵範圍內。示意圖。聯合報系資料照

竹科工程師小李（化名）的父親生前出錢蓋了一棟房子，卻將房屋借名登記在他名下，父親過世後，兄弟姊妹為了房屋歸屬發生爭議，最後透過法院調解，約定由全體繼承人共同持有。沒想到辦理房屋稅納稅義務人變更時，卻因法院調解筆錄少登記一項關鍵資訊，差點又要繳交契稅。

依《契稅條例》規定，不動產因買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權，原則上應申報繳納契稅，但如果是因「繼承」取得，則不在契稅課徵範圍內。

問題在於，如果房屋生前採取借名登記，登記名義人與真正出資、實質擁有房屋的人並非同一人，出資人死亡後，就必須能夠證明死者才是房屋的實質所有人，才能將房屋納入遺產，由繼承人承受所有權，進而適用免徵契稅規定。

這起案例中，小李的父親生前出資興建一棟未辦保存登記建物，並借名登記在小李名下。2024年父親過世後，兄弟姊妹對房屋歸屬發生爭議，經法院調解後，約定房屋由兄弟姊妹公同共有。

問題就出在這份調解筆錄。由於文件只記載房屋為「兄弟姊妹公同共有」，並沒有進一步載明是因父親死亡「繼承」取得，稅務機關審查時無法直接確認屬於繼承案件，也就無從直接適用免徵契稅規定。

由於法院調解筆錄具有法律效力，內容也不能任意補充，稅務局最後主動發文向法院查證。經法院回覆確認，兄弟姊妹的公同共有關係確實是因繼承產生，最終才依法認定免徵契稅，並順利完成房屋稅納稅義務人名義變更。

稅務局提醒，法院調解筆錄雖可作為產權移轉依據，但仍須符合相關稅法要件。若調解內容涉及不動產移轉，最好明確記載取得原因，尤其是屬於繼承案件，更應確認相關文字是否完整，以免因文件記載不清，影響原本可以享有的租稅權益。

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