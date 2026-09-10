聽新聞
0:00 / 0:00
捐地長照機構 有條件免稅
新竹縣稅務局提醒，私人捐贈土地給符合規定的長照機構，只要符合相關條件，捐贈時可免徵土增稅，不過，免稅土地之後每年都要接受檢查，若未按照捐贈目的使用，不只會被追補土增稅，還可能面臨最高二倍罰鍰。
稅務局說明，財團法人長照機構受贈土地要免徵土增稅，除須由私人捐贈、受贈人為財團法人外，還要符合三項要件。
首先，受贈土地須確實供興辦社會福利事業使用；第二，財團法人章程須載明，解散時剩餘財產歸屬當地地方政府所有；第三，捐贈人不得以任何方式取得所捐贈土地的利益。
稅務局提醒，免稅後仍會持續列管，每年定期檢查。若發現土地未按照捐贈目的使用、違反事業設立宗旨，或土地收益未全部用於該事業，恐面臨補稅加罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。