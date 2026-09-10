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親友合資蓋房 留意契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

高雄市稅捐處表示，民眾若與親友合資興建房屋，如果起造人與土地所有人不同，稅捐機關可能會釐清實際出資情形，來判斷是否涉及贈與等應課契稅情形，建議合資協議、匯款紀錄及工程款單據，最好都妥善保存。

舉例來說，王小姐與哥哥約定，在哥哥名下土地上合資興建房屋，但因她當時有資金調度需求，雙方約定先由哥哥代墊所需資金，再由她按月分期償還。

房子蓋好後，王小姐收到稅捐機關通知辦理契稅查核，她質疑，契稅通常是買賣、贈與等房屋移轉時才要申報，她只是與哥哥一起出錢蓋房，為什麼也會被查？

納保官說明，關鍵在於房子究竟是誰出錢蓋，依規定，建築物在建造完成前，若因買賣、交換或贈與，由承受人成為建照原始起造人或中途變更為起造人，並取得使用執照，就應由使用執照所載起造人申報繳納契稅。

王小姐案例，因房屋起造人與土地所有人不同，又由哥哥先代墊資金，稅捐機關才會進一步查核，釐清真實出資情況及房屋取得情形。

高雄

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