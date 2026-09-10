聽新聞
0:00 / 0:00

非公司員工旅費 不能扣抵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，公司請外國廠商派工程師來台提供技術服務，依合約支付工程師在台住宿費，依規定是屬於「技術服務報酬」一部分。稅局強調，非公司員工的旅費支出，在申報營業稅時，這筆進項稅額不能申報扣抵銷項稅額。

台北國稅局表示，企業申報營業稅進項扣抵銷項，原則上須是與自身營業活動相關支出。實務上，企業向外國公司購買技術服務時，可能在合約中約定，除支付服務費，也要負擔對方派遣人員來台期間的住宿費用。

國稅局說，這些來台人員並非台灣公司的員工，因此，即使住宿是為完成設備調校、技術支援等工作，也由台灣公司直接支付飯店費用並取得統一發票，仍不屬於公司的旅費。

舉例來說，甲公司與外國乙公司簽訂技術服務合約，由乙公司派遣工程師到甲公司工廠進行設備調校，並約定工程師在台住宿費由甲公司負擔。甲公司支付飯店住宿費10.5萬元，其中銷售額10萬元、營業稅5,000元，並取得統一發票，這筆住宿費屬於支付乙公司技術服務費的一部分，工程師也並非甲公司員工，這筆支出不屬於甲公司經營本業及附屬業務所產生旅費，因此5,000元進項稅額不能申報扣抵銷項稅額。

國稅局提醒，企業如果過去誤將這類住宿費進項稅額拿來扣抵，可主動補報並補繳漏稅款，爭取免罰。

旅費 國稅局 營業稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

工程款抵罰款 須全額開發票

企業9月繳稅別急著照去年砍半 勤業眾信教這招減輕資金壓力

企業賣地「漲價數額」有上限 僅能以公告土地現值計算可扣除額度

買賣未上市股 留意證交稅

相關新聞

賣房列報費用 限必要支出

賣房時所支付費用，未必能在申報房地合一稅時列報。財政部高雄國稅局表示，個人出售房屋、土地，只有因取得、改良及移轉房地所支付的必要費用，才能從交易所得中減除。

非公司員工旅費 不能扣抵

財政部台北國稅局表示，公司請外國廠商派工程師來台提供技術服務，依合約支付工程師在台住宿費，依規定是屬於「技術服務報酬」一部分。稅局強調，非公司員工的旅費支出，在申報營業稅時，這筆進項稅額不能申報扣抵銷項稅額。

親友合資蓋房 留意契稅

高雄市稅捐處表示，民眾若與親友合資興建房屋，如果起造人與土地所有人不同，稅捐機關可能會釐清實際出資情形，來判斷是否涉及贈與等應課契稅情形，建議合資協議、匯款紀錄及工程款單據，最好都妥善保存。

捐地長照機構 有條件免稅

新竹縣稅務局提醒，私人捐贈土地給符合規定的長照機構，只要符合相關條件，捐贈時可免徵土增稅，不過，免稅土地之後每年都要接受檢查，若未按照捐贈目的使用，不只會被追補土增稅，還可能面臨最高二倍罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。