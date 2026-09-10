非公司員工旅費 不能扣抵

財政部台北國稅局表示，公司請外國廠商派工程師來台提供技術服務，依合約支付工程師在台住宿費，依規定是屬於「技術服務報酬」一部分。稅局強調，非公司員工的旅費支出，在申報營業稅時，這筆進項稅額不能申報扣抵銷項稅額。

台北國稅局表示，企業申報營業稅進項扣抵銷項，原則上須是與自身營業活動相關支出。實務上，企業向外國公司購買技術服務時，可能在合約中約定，除支付服務費，也要負擔對方派遣人員來台期間的住宿費用。

國稅局說，這些來台人員並非台灣公司的員工，因此，即使住宿是為完成設備調校、技術支援等工作，也由台灣公司直接支付飯店費用並取得統一發票，仍不屬於公司的旅費。

舉例來說，甲公司與外國乙公司簽訂技術服務合約，由乙公司派遣工程師到甲公司工廠進行設備調校，並約定工程師在台住宿費由甲公司負擔。甲公司支付飯店住宿費10.5萬元，其中銷售額10萬元、營業稅5,000元，並取得統一發票，這筆住宿費屬於支付乙公司技術服務費的一部分，工程師也並非甲公司員工，這筆支出不屬於甲公司經營本業及附屬業務所產生旅費，因此5,000元進項稅額不能申報扣抵銷項稅額。

國稅局提醒，企業如果過去誤將這類住宿費進項稅額拿來扣抵，可主動補報並補繳漏稅款，爭取免罰。