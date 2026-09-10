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賣房列報費用 限必要支出

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

賣房時所支付費用，未必能在申報房地合一稅時列報。財政部高雄國稅局表示，個人出售房屋、土地，只有因取得、改良及移轉房地所支付的必要費用，才能從交易所得中減除。

舉例來說，若已與房仲簽訂專任委託，卻在契約期間改由其他房仲出售，支付原房仲違約金，即使這筆錢是在賣房過程中產生，也不能在申報房地合一稅時，列為必要費用扣除。

高雄國稅局表示，個人交易2016年1月1日以後取得、適用房地合一稅的房屋及土地，計算交易所得時，是以成交價額減除原始取得成本，以及因取得、改良及移轉房地所支付的相關費用，再以所得額依適用稅率計算房地合一稅。

不過並非所有賣房相關支出，就都能拿來列為費用、降低房地合一稅。依規定，個人交易房屋、土地所支付的必要費用，例如仲介費、廣告費、清潔費、搬運費及換約費等，因與當次房地移轉直接相關，可列為費用減除。

至於屋主因違反與房仲簽訂的專任委託契約，而另外支付的違約金，性質就不同。國稅局指出，這筆錢並不是完成房地移轉所必須支付的費用，而是屋主違反契約約定才產生，即使確實有實際支出，也不能拿來降低房地交易所得。

舉例來說，小明（化名）在2024年11月1日與A房仲公司簽訂專任委託銷售契約，約定至2025年1月30日止，由A公司專任銷售一筆房地。

但在專任委託期間，小明又於2024年12月1日與B房仲公司簽訂一般委託銷售契約，最後由B公司找到買方，並在同年12月10日成功出售房地。

由於小明在與A公司的專任契約仍有效時，另外委託其他房仲賣房，違反專屬委任義務，因此A公司依契約要求小明支付10萬元違約金。

小明申報這筆不動產的房地合一稅時，實際促成房地成交的B公司仲介費，屬於移轉房地所支付的必要費用，可以依法減除；但支付給A公司的10萬元，是因違反專任委託契約才產生，並非出售房地通常且必要的支出，因此不得列為房地合一稅的減除費用。

國稅局 房地合一稅 房仲

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