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在家做甜點賣親友要注意 漏掉這細節最高可罰3萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
只要將貨物所有權移轉給他人並收取價金，就屬於銷售貨物，應依法課徵營業稅。聯合報系資料照
只要將貨物所有權移轉給他人並收取價金，就屬於銷售貨物，應依法課徵營業稅。聯合報系資料照

中秋節快到了，不少人會在家烤月餅、手工餅乾，透過親友、社群接單賺外快，但別以為沒有店面、沒有招牌，也沒請員工就不算做生意。高雄國稅局提醒，只要利用自宅持續製作糕餅、點心並對外收錢販售，就屬於銷售貨物，應在開始營業前辦理稅籍登記。

近期有民眾詢問，打算趁中秋節在自宅烘烤月餅及手工餅乾販售，沒有僱用員工，也沒有設置招牌，是否仍須辦理稅籍登記？

國稅局指出，依《營業稅法》規定，在國內銷售貨物或勞務，都應依法課徵營業稅；只要將貨物所有權移轉給他人並收取價金，就屬於銷售貨物。因此，民眾在自家製作糕餅、點心，再對外收錢販售，就已符合銷售貨物的性質。

至於登記後要繳多少營業稅，則要看營業規模。國稅局舉例，如果民眾販售自製糕餅，每月銷售額12萬元，尚未達到使用統一發票標準的每月20萬元，屬於小規模營業人，由國稅局按季查定銷售額，並按1%稅率課徵營業稅。

但如果生意愈做愈大，每月銷售額增加到25萬元，已超過每月20萬元的使用統一發票標準，就應使用統一發票，並以每2個月為一期，在次期開始15日內自行申報繳納營業稅。

國稅局提醒，利用自宅經營事業，不論有沒有招牌或僱用員工，只要具有持續對外營業的事實，都應主動辦理稅籍登記。若遭查獲未依規定辦理稅籍登記就開始營業，除了會被通知限期補辦，還可能面臨3,000元以上、3萬元以下罰鍰；期限到了仍未補辦，還可按次處罰。

甜點 國稅局 月餅

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