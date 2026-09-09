80歲以上贈與最多！為何不等繼承？原來算盤這樣打

根據財政部統計資料，去年贈與稅實徵案件共2.3萬件、金額2,606億元，其中80歲以上，去年達6,026件，贈與總額約869億元，贈與件數與金額，都居各年齡層之冠。

為什麼80幾歲了，還要規畫贈與，而不是等往生以後，採取死後繼承？畢竟繼承免稅額高，贈舉超過244萬元就要課徵，而繼承基本就有1333萬免稅額，其他還有配偶、親屬扣除額等。

而且如果土地及房產，繼承還免徵土地增值稅以及契稅。

信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，80歲以上贈與實徵案件最多，應與節稅有關。

他表示，現行遺產稅採三級累進稅率，遺產淨額在5,621萬元以下者課徵10%。

超過5,621萬元至1億1,242萬元，課徵562.1萬元，加上超過5,621萬元部分之15%。

超過1億1,242萬元，課徵1,242.3萬元，加上超過1億1,242萬元部分之20%。

而現行贈與稅級距，則是2,811萬元以下，課10%，超過2,811萬~5,621萬元，課15%。

因此，如果80歲長者未來往生，遺產淨額超過5621萬元10%的級距，或是超過1億1242萬元的級距，那麼在一定範圍內，先把部分財產以贈與方式給子女，就可都享有10%的稅率。

根據財政部統計，近年贈與實徵案件，贈與金額較高落在2024年，共計2.18萬件，總金額2,810億元，去年2025年雖有2.3萬件，但總金額為2,606億元。

觀察各年齡層贈與狀況，2025年80歲以上，贈與實徵6026件最多，其次為70~74歲3,955件，第三為65~69歲3,193件，第四為75~79歲3,189件。

曾敬德表示，雖然每年每個人都有244萬元的贈與額度，夫妻兩人可以贈與488萬元給小孩，提早規劃都可以透過每年贈與節稅。

不過可能有些高資產族群可能資產金額太高，每年贈與免稅金額還不夠用，國人平均壽命約81.3歲，因此統計發現80歲以上族群申報贈與件數最多。

曾敬德表示，贈與可以提早做規劃，繼承則有較多的免稅額，民眾在規劃要繼承還是贈與時，應先試算包括土增稅、贈與稅與未來出售時的房地合一稅等，讓節稅效果最大化。