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IG 賣家粉絲破萬、團購一排+1 國稅局籲檢舉逃漏稅不能只憑截圖

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
粉絲人數、貼文瀏覽量及評論數量，只能反映網路聲量。聯合報系資料照
粉絲人數、貼文瀏覽量及評論數量，只能反映網路聲量。聯合報系資料照

看到IG代購生意很好、粉絲破萬，或LINE團購群組一堆人喊+1，就能截圖向國稅局檢舉逃漏稅、拿檢舉獎金？中區國稅局提醒，粉絲人數、商品貼文、團購喊單等都屬於一般人可以取得的網路公開資訊，光靠這些資料不足以證明賣家真的有交易、收了多少錢或隱匿收入，即使後來真的查到漏稅，也可能無法據此核發檢舉獎金。

中區國稅局表示，隨著IG、Facebook及LINE等社群平台交易盛行，民眾看到網路賣家疑似生意很好，可能因此懷疑對方有逃漏稅情形，進而向國稅局檢舉，不過，檢舉逃漏稅不能只靠「看起來生意很好」來推論。

國稅局說明，粉絲人數、貼文瀏覽量及評論數量，只能反映網路聲量，無法直接證明賣出了多少商品、實際收到多少錢，更不能因此認定賣家隱匿收入。

就連團購群組裡的「+1」也一樣，可能只是消費者表達購買意願；賣家公布銀行帳號，也不代表款項真的已經匯入。因此，如果只有這些公開資訊，沒有其他實際交易資料，國稅局仍難以認定賣家確有逃漏稅。

依規定，民眾檢舉時如果只提供網路、報章雜誌、政府公報、廣播電視等一般人都能取得的公開資訊，未提出可供調查的具體逃漏稅事證，稽徵機關可通知檢舉人限期補正或提出新事證；期限內仍未補正，案件得免予議處。

值得注意的是，即使國稅局之後透過其他方式查到對方確實有漏稅情形，如果原先檢舉僅建立在公開資訊上，仍無法據此核發檢舉獎金。

那要拿什麼資料才比較有用？國稅局表示，除了說明被檢舉人及具體逃漏稅情形，最好能提供實際交易時間、商品名稱、交易金額、付款方式及交易對象等資訊。

例如自己實際下單的訂單紀錄、與賣家的LINE或其他平台交易對話、送貨單、物流紀錄、信用卡簽單、銀行匯款或轉帳紀錄、現金收款證明等，都比單純截下賣家的公開貼文更能證明交易確實發生。

國稅局 團購 逃漏稅

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