換屋退稅30萬元到手又飛了！他「戶籍空窗」僅11天就算違規

換屋申請土地增值稅重購退稅，錢退下來後仍要留意相關限制條件。台南一名林姓男子換屋後，原本順利退回30萬元土地增值稅，沒想到在5年列管期間將戶籍遷出，雖然短短11天後就把母親戶籍遷入新家，仍因中間出現戶籍空窗期，不符合自用住宅規定，最後30萬元退稅全被追回。

台南稅務局分享，林男換屋購買新的自用住宅後，2024年9月1日將自己的戶籍遷入，並申請土地增值稅重購退稅，獲准退還30萬元。

依規定，重購退稅核准後，新購的自用住宅土地仍須列管5年。林男在列管期間內，於2026年3月4日因故將自己的戶籍遷出，直到3月15日才將母親戶籍遷入新屋。

雖然這之間的戶籍空窗期只隔11天，而且後來仍有符合規定的直系親屬設籍，但財稅局指出，這段期間已經出現戶籍中斷，不符合自用住宅用地規定，因此仍須追繳原本退還的30萬元土增稅。

財稅局提醒，土增稅重購退稅並非退款就沒事，重購土地從完成登記日起會列管5年，稅務機關也會定期清查。列管期間除了不能任意將土地再移轉，也不能改作其他用途，例如出租、供營業使用。

戶籍同樣是清查重點。列管5年期間，重購房地必須維持納稅義務人本人、配偶或直系親屬設籍，如果把戶籍全部遷出，導致一段時間內沒有符合規定的人設籍，即使之後再遷回或由家人補設戶籍，仍可能因不符合自用住宅用地規定，被追回原本已退還的稅款。

不過，並非只要遷出戶籍就一定會遭追繳。財稅局表示，如果是因子女就學、公務派駐國外等特殊因素遷出戶籍，經查明房屋實際上仍作為自用住宅，且確實沒有出租或供營業使用，仍可免予追繳原本退還的土地增值稅。

財稅局也提醒，5年列管期間是從「重購土地完成登記之日」開始計算，換屋族申請重購退稅後，除了注意房屋實際使用情形，也別忽略戶籍是否持續符合規定，以免原本已經拿到手的退稅，又因一時疏忽被追回。