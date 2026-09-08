基隆關上半年績效亮眼 進口關稅收入505億元占全國總收入54.4%

官司打贏了，手上也有法院確定判決，想知道欠錢的人名下有沒有房子，仍不能直接向稅務局申請查房屋稅籍資料。花蓮稅務局提醒，房屋稅籍資料涉及納稅義務人的個人資訊，依法受到保密，即使債權人已取得民事確定判決或其他執行名義，若要進一步查債務人的房屋稅籍，仍須透過執行法院辦理。

2026-09-08 10:40