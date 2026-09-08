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基隆關上半年績效亮眼 進口關稅收入505億元占全國總收入54.4%

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
財政部關務署基隆關今天布上半年各項稅收逾1334億元，其中進口關稅收入達505億元，占全國關稅總收入54.4%。聯合報系資料照
財政部關務署基隆關今天布上半年各項稅收逾1334億元，其中進口關稅收入達505億元，占全國關稅總收入54.4%。聯合報系資料照

財政部關務署基隆關今天表示，今年上半年各項稅收逾1334億元，其中進口關稅收入達505億元，占全國關稅總收入54.4%，緝獲走私案件共1466件，整體績效亮眼。

關務署分設基隆關、台北關、台中關及高雄關，基隆關轄管基隆港、花蓮港、和平港、蘇澳港、台北港、馬祖褔澳、白沙港及花蓮機場旅客入出境、貨物進出口通關、關稅課徵及其它稅費代徵、保稅及業者管理等事項，並肩負查緝走私任務，確保國課稅收與維護國家安全。

海關核心工作包括通關徵稅及查緝走私，基隆關今天邀集業務相關機關聚會，發布上半年貨物通關及查緝績效，並進行業務意見交流。

基隆關關務長吳慧燕表示，在通關徵稅方面，今年1月至6月處理進出口報單逾581萬份，其中進口快遞貨物近509萬份，占全部報單量約87.5%，報單較去年同期增加約29萬份。各項稅收逾1334億元，其中進口關稅收入逾505億元，約全國關稅總收入54.4%。在查緝走私方面，今年1至6月緝獲走私案件1466件，裁處沒入私貨價值逾3066萬元。

吳慧燕說，基隆關上半山整體績效亮眼，能夠展現如此施政成績，除歸功基隆關全體同仁共同努力，更要感謝各夥伴機關的緊密合作、相關業者的鼎力配合，希望未來各業務相關機關及公協會持續協助基隆關，再創亮眼績效。

基隆 關稅

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